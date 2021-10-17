موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - عشاق ومتابعي الكرة فى كل مكان، نعرض عليكم موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد فى بطولة دورى أبطال أوروبا دور المجموعات

وتعتبر مباراة ليفربول واتليتكو مدريد من ضمن أقوى المباريات هذا الاسبوع، ويستعد الفريق الإنجليزي للمباراة وهو محقق إنتصار كبير بالدوري الإنجليزى، حيث فاز على فريق واتفورد بنتيجة 5 – 0، أحرز روبيرتو فيرمينيو ثلاثة أهداف وهدف أحرزه محمد صلاح، والآخر بتوقيع ساديو مانى .

ولكن لا يعتبر ليفربول هو الوحيد الذي يستعد للقاء بمعنويات عالية وحماس، ولكن أتليتكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني، إستطاعوا تحقيق إنتصار كبير بالدوري الإسباني على خصم قوي وهو فريق برشلونة، حيث إستطاع أتليتكو مدريد الفوز فى المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شىء.

موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بدوري أبطال اوروبا

نعرض عليكم موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد بدور ابطال اوروبا:

توقيت المباراة: الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري

مكان المباراة : واندا ميتروبوليتانو

القناة الناقلة للمباراة : beIN sports 1 HD Premium

معلق المباراة : خليل البلوشي

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

قبل بداية مباراة ليفربول واتليتكو مدريد، نعرض عليكم ترتيب كل مجموعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا

ترتيب المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : باريس سان جيرمان

ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : ليفربول

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : بوروسيا دورتموند

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : شيريف

ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : بايرن ميونخ

ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : أتلانتا

ترتيب المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : سالزبورج

ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا

الفريق المتصدر : يوفينتوس