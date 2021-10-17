تصنيف الفيفا الجديد 2021 شهر أكتوبر FIFA والصراعات بين المنتخبات.. وطريقة حساب الفائزين في الفيفا

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عمر شويل - جدة تصنيف الفيفا الجديد 2021 شهر أكتوبر يترقبه عشاق الساحرة المستديرة ويتابعون مباريات كرة القدم المحلية والأجنبية بين المنتخبات على مستوى العالم وسط توقعات تصنيف الفيفا الجديد 2021 والفرق المشاركة وآراء اتحاد كرة القدم ومايدور بينهم، ومازالت بلجيكا في صادرة تصنيف الفيفا الجديد 2021 على موقع الفيفا الإلكتروني بعدد نقاط حالية 1832 نقطة، و1822 للتنقيط السابق.

تصنيف الفيفا الجديد 2021 شهر أكتوبر

تتصدر بلجيكا تصنيف الفيفا الجديد 2021 شهر أكتوبر على مستوى العالم، وتأتي البرازيل في المركز الثاني وانجلترا في المركز الثالث، وفيما يخص تصنيف الفيفا الجديد 2021 للمنتخبات الأفريقية تأتى السنغال في الصدارة وبعدها تونس ثم الجزائر ثم المغرب في المركز الرابع ونيجيريا في الخامس ثم مصر في المركز السادس.

قائمة تصنيف الفيفا الجديد 2021

إليكم آخر تحديث عن قائمة تصنيف الفيفا الجديد 2021 على أن تشمل الآتي:

طريقة الحساب في تصنيف الفيفا

يتم حساب نقاط المنتخبات في تصنيف الفيفا الشهري بأستخدام المعادلة التالية:

النقاط = النقاط السابقة + أ × (ب – ج)

أ = أهمية المباراة.

ب= نتيجة المباراة.

ج= النتيجة المتوقعة للمباراة

مواعيد تصنيف الفيفا في 2021

18 فبراير 15 أبريل 27 مايو 12 أغسطس 16 سبتمبر 21 أكتوبر 25 نوفمبر 16 ديسمبر

تصنيف الفيفا العالمي

يعتبر تصنيف الفيفا العالمي FIFA World Rankings عبارة عن نظام تصنيف للمنتخبات الوطنية للرجال في اتحاد كرة القدم، تصنف منتخبات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، وذلك بعد نتائج مبارياتهم على أن يتصدر الفريق الفائز بأعلى عدد نقاط المرتبة الأعلي، وبدأ تصنيف الفيفا في ديسمبر 1992، وآنذاك تصدرته ثمانية فرق (الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا وإسبانيا)، وبعدها قفزت البرازيل في المرتبة الأولى، من خلال نظام النقاط، وتقدر النقاط وفق جميع المباريات الدولية الكاملة المعترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويجدر الإشارة إلى أن وفق تصنيف الفيفا الجديد 2021 تعلن نتائج الفائزين وإعطاء لقب المنتخب العام للفريق الذي يسجل أكبر عدد من النقاط خلال 7 مباريات.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بـ تصنيف الفيفا الجديد 2021 شهر أكتوبر FIFA والصراعات بين المنتخبات.. وطريقة حساب الفائزين في الفيفا