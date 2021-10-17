انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خماسية ليفربول أمس 2021-2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث استطاع نادي تشيلسي أن يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على برينتفورد الصاعد بهدف دون مقابل، في مواجهة أُقيمت أمس على ملعب جريفين بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.

وعاد تشيلسي لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز، حيث ارتفع رصيده إلى 19 نقطة من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراة وخسارة مباراة مثلها، بينما سجل 16 هدف، و تلقى 3 أهداف فقط، بينما برينتفورد تتوقف عند 12 نقطة في المركز السابع.

وفي الجانب المقابل يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، حيث كان لهدف محمد صلاح أثر كبير على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بالأخص أن ليفربول كان يحتل صدارة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع نجم ليستر سيتي والذي تمكن من تسجيل هدفين في آخر مواجهة.

واستطاع النجم محمد صلاح من الوصول إلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف، بينما يأتي في الوصافة مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي، ولكن من المتوقع أن يواصل النجم المصري محمد صلاح تصدر الهدافين بإحراز المزيد من الأهداف، وبذلك يرفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 12 نقطة في المركز السابع.

ترتيب الدوري الإنجليزي