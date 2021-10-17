نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة تاريخية| مباراه الهلال والنصر نصف نهائي دوري أبطال آسيا المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والنصر ، تقترب بطولة دوري أبطال آسيا 2021 من محطة النهاية بوصول عملاقي الكرة السعودية في مواجهة مباشرة في نصف النهائي، يرافقهما أيضًا في الدور ذاته فريقا بوهانغ ستيلرز و أولسان هيونداي الكوريين الجنوبيين، واللذين نجحا أيضًا في عبور دور ربع النهائي، ويستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مساء بعد غدٍ الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 فعاليات المواجهة السعودية الخالصة في إطار البطولة الآسيوية.

في السطور التالية، نتعرف على موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار الناديين نحو نصف نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

مباراه الهلال والنصر

مجددًا يضرب الزعيم والعالمي موعدًا في نصف نهائي البطولة الآسيوية للأندية الأبطال ، بعد نجاح الهلال في تخطي عقبة نادي برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة، فيما اكتسح النصر منافسه الوحدة الإماراتي بنتيجة (5-1)، لتكون المواجهة الأولى التي تجمع عملاقي كرة القدم السعودية على مستوى البطولة الأقوى في القارة الصفراء.

ويعتبر نادي الهلال السعودي هو زعيم الأندية الآسيوية برصيد 3 ألقاب و4 مرات للوصافة في دوري أبطال آسيا، فيما يمتلك نادي النصر السعودي مشاركة واحدة في نهائي دوري أبطال آسيا واحتلال الوصافة عام 1995 بعد الخسارة من إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي.

انطلق مشوار نادي الهلال السعودي في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا ، من مرحلة دور المجموعات، حيث نجح الزعيم في احتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وصافي (2) هدف.

وتأهل الموج الأزرق بصفة ثالث أفضل من حصدوا المركز الثاني في مرحلة دور المجموعات.

وفي دور الـ16 تمكن نادي القرن الآسيوي من عبور استقلال طهران بثنائية نظيفة، ليطيح بفريق إيراني آخر هو برسيبوليس من دور ربع النهائي كما أسلفنا بثلاثية نظيفة، أمس الأحد.

على الجانب الآخر، بدأ مشوار نادي النصر السعودي من دور المجموعات أيضًا، حيث تمكن من اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة وصافي (4) أهداف، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه السد القطري.

واكتفى العالمي بهدف نظيف أمام تركتور سازي تبريز الإيراني في دور الـ16، ليواصل مسيرته ويطيح بالوحدة الإماراتي بنتيجة (5-1) من دور ربع النهائي.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب مساء الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت القاهرة، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والنصر ، فلم يُعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى اللحظة عن القيادة التحكيمية للقاء.

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC بنقل أحداث وفعاليات اللقاء، ولكن من غير المعلوم القناة الناقلة للحدث.

وحول معلق مباراة الهلال والنصر فلم تُعلن شركة الرياضة السعودية عن معلق اللقاء حتى كتابة السطور التالية.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراه الهلال والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا .