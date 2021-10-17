موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني

يستضيف ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة مباراة الفريق الهامة ضد الخفافيش فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الأسباني، والذي شهد تأجيل مبارتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضد كلاً من غرناطة، وأتلتيك بيلباو على الترتيب، بينما شهد اليوم مباراة استضاف فيها رايو فاليكانو على ملعبه فريق التشي، وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما سينطلق موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل حصريا على قنوات بي إن سبورت بتعليق حسن العيدروس.

الفريق الكتالوني برشلونة في مواجهة قوية ضد فالنسيا ساعياً لتحقيق الفوز، وتحقيق بداية جديدة في الليغا، يتناسى بها خيبات أمله منذ بداية الموسم الحالي في الدوري، وفي دوري أبطال أولاروبا، فرفاق كومان خاضوا في الموسم الجديد حتى الآن تسع مباريات في كافة البطولات، تمكنوا من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلوا في مثلها، وخسروا ثلاث مباريات، آخرها كان قبل فترة التوقف الدولي في الجولة الماضية للدوري الأسباني، حين خرجوا لملاقاة الروخيبلانكوس، وتلقوا الخسارة بهدفين دون رد، سجلهما ليمانر، ولويس سواريز لاعب برشلونة السابق الذي تم الغستغناء عنه من قبل بطلب من المدرب كومان ليعاقبه الأورغواني على ذلك.

برشلونة في الليغا يتواجد في المركز التاسع بجدول الترتيب بنفس رصيد نقاط فالنسيا الثامن، وبفارق الأهداف لصالح الخفافيشن حيث يمتلك الفريقان 12 نقطة جمعها الفريق الكتالوني من خوض سبع مباريات، حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مثلها، وتلقى الخسارة في مباراة، بينما فالنسيا خاض ثمانية مباريات، حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مثلها، ولكنه تلقى الخسارة في مبارتين، ويأمل الخفافيش في زيادة معاناة برشلونة والعودة على حسابهم للمسار الصحيح ونتائجه الجيدة التي بدأ بها الموسم، وذلك بعد أن حاد عن ذلك المسارة بالابتعاد عن الانتصارات في المباريات الأربع الأخيرة التي شهدت خسارته ضد ريال مدريد، وإشبيليه، وتعادله ضد بلباو، وقاديش.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

الأحد 17 أكتوبر 2021.

19:00 توقيت غرينتش.

20:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

21:00 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

22:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، الأردن، فلسطين، قطر، واليمن.

23:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا