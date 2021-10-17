لقاء تاريخي.. موعد مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا نصف النهائي 2021

ساعاتٌ قليلةٌ ويبدأ موعد مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا نصف النهائي 2021م، فيما يأتي ذلك في الوقت الذي حجز فيه الناديان مقعدهما في الدور بعد تخطي عقبة الدور ربع النهائي في هذه البطولة، ويعد اللقاء بين الفريقين تاريخيًّا ينتظره الكثير من عشاق كرة القدم، إذ سيلتقي الغريمان في في أول مباراة تجمعهما على مستوى القارة، والرابعة على صعيد مواجهاتهما الخارجية، كما يلتقي الفريقان بعدما تجاوز النصر نادي الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وتجاوز الهلال نادي بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي.

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا نصف النهائي 2021

ويهتم كثير من محبي وعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، بالتعرف إلى موعد مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا نصف النهائي 2021م، وكذك بمعرفة القنوات التي تنقل هذا اللقاء التاريخي بين الفريقين، وذلك على النحو التالي:

من المُقرر أن تُقام المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021م.

ويأتي اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أما القنوات الناقلة للمباراة فهي مجموعة “SSC” داخل المملكة العربية السعودية.

وقنوات “أبوظبي الرياضية” داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على برسبوليس في المباراة النهائية.

مواجهات عربية بين الهلال والنصر

وقد كانت هناك مواجهات عربية سابقة بين الهلال والنصر، قبل هذا اللقاء المرتقب، حيث التقيا الفريقان في بطولات بين عامي 1996 و2001، فاز فيها الهلال مرتين وتعادلا في مباراة واحدة، وذلك على النحو التالي: