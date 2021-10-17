- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وموعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي أبطال آسيا وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة من العيار الثقيل ينتظرها الملايين من المشجعين ليس في السعودية وحدها، وإنما من محبي مشاهدة الكرة السعودية في كافة أقطار دول العالم، حيث من المقرر أن يشهد ملعب مرسول بارك، قمة سعودية نارية بين فريق الهلال السعودي وفريق النصر السعودي في الصراع على نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تأهل لها فريق النصر بعد فوزه على فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وفريق الهلال بعد فوزه على فريق بيرسبوليس الايراني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
تشكيل وموعد الهلال والنصر في نصف نهائي أبطال آسيا و تردد القنوات الناقلة لها:-
من المقرر أن يتم إقامة مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك على استاد مرسول بارك.
وسوف تقوم قنوات SSC بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي للمباراة، وذلك لتحليل أحداث المباراة ويمكن ضبط تردد قنوات SSC من خلال الترددات الآتية:-
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|سرعة الترميز
|نايل سات
|12523
|أفقي
|27500
التشكيل المتوقع لكلاً من فريق النصر والهلال في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا:-
أولاً:- تشكيلة الهلال:- من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لنادي الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:-
- عبد الله المعيوف في حراسة المرمي.
- ناصر الدوسري، على البليهي، جانج هيون سون، محمد البريك في خط الدفاع.
- سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد كنو، ماتيوس بيريرا في خط الوسط.
- بافتيمبي جوميز ، موسى ماريحا في خط الهجوم.
ثانياً:- تشكيلة النصر:- من المتوقع أن يستقر المدير الفني لنادي النصر البرازيلي البرتغالي بيدرو إيمانويل على التشكيل الآتي الذي سوف يخوض به مباراته أمام النصر في نصف نهائي دوري ابطال اسيا كالتالي:-
- وليد عبد الله في حراسة المرمي.
- سلطان الغنام، عبد الإله العمري، راميرفونيس موري، النخلي في خط الدفاع.
- دى مورايس، على الحسن، تاليسكا في خط الوسط.
- جلال الدين ماشاريبوف، فينسنت أبوبكر، عبد الرازق حمد الله في خط الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل وموعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي أبطال آسيا وتردد القنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.