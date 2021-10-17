تشكيل وموعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي أبطال آسيا وتردد القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة من العيار الثقيل ينتظرها الملايين من المشجعين ليس في السعودية وحدها، وإنما من محبي مشاهدة الكرة السعودية في كافة أقطار دول العالم، حيث من المقرر أن يشهد ملعب مرسول بارك، قمة سعودية نارية بين فريق الهلال السعودي وفريق النصر السعودي في الصراع على نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تأهل لها فريق النصر بعد فوزه على فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وفريق الهلال بعد فوزه على فريق بيرسبوليس الايراني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

تشكيل وموعد الهلال والنصر في نصف نهائي أبطال آسيا و تردد القنوات الناقلة لها:-

من المقرر أن يتم إقامة مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك على استاد مرسول بارك.

وسوف تقوم قنوات SSC بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي للمباراة، وذلك لتحليل أحداث المباراة ويمكن ضبط تردد قنوات SSC من خلال الترددات الآتية:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب سرعة الترميز نايل سات 12523 أفقي 27500

التشكيل المتوقع لكلاً من فريق النصر والهلال في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا:-

أولاً:- تشكيلة الهلال:- من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لنادي الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:-

عبد الله المعيوف في حراسة المرمي.

ناصر الدوسري، على البليهي، جانج هيون سون، محمد البريك في خط الدفاع.

سالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد كنو، ماتيوس بيريرا في خط الوسط.

بافتيمبي جوميز ، موسى ماريحا في خط الهجوم.

ثانياً:- تشكيلة النصر:- من المتوقع أن يستقر المدير الفني لنادي النصر البرازيلي البرتغالي بيدرو إيمانويل على التشكيل الآتي الذي سوف يخوض به مباراته أمام النصر في نصف نهائي دوري ابطال اسيا كالتالي:-