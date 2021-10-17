نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد بورتو فى دوري ابطال اوروبا 2021- 22 والقنوات الناقلة للمباراة 19/10/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ميلان ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، حيث إن هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم حيث إن هذه المباراة يسعى كل من الفريقين فى الفوز علي نظيره الآخر، وذلك من أجل أن يضمن التأهل في دوري المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة ميلان ضد بورتو Milan vs porto

تنطلق هذه المباراة وكل من الفريقين لديه الأمل فى أن يفوز علي الأخر، حيث إن نادي بورتو البرتغالي يبدأ اللقاء وهو يمتلك نقطة واحدة ويحتل المركز الثالث فى المجموعة، حيث إن الفريق البرتغالي خسر فى مباراة الجولة الماضية أمام نادي ليفربول فى خسارة ساحقة بخمسة اهداف مقابل هدف واحد فقط، وتعادل فى المباراة الخاصة بالجولة الثانية أمام نادي أتليتكو مدريد.

بينما يأتي نادي ميلان في المركز الأخير فى المجموعة الثالثة، حيث إن هذا الفريق لم يحالفه الحظ فى الفوز فى الجولة الأولى بعد أن كان متقدم على ليفربول والذي خسر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخسر في المباراة الثانية من أتليتكو مدريد، أمامه خيار الفوز فى المباريات القادمة لضمان التأهل.

تشكيل مباراة ميلان ضد بورتو Milan vs porto

من المتوقع إن يستقر ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق اسي ميلان على التشكيل التالي:

حراسة المرمي: تاتاروسانو .

خط الدفاع : كالابريا، توموري، رومانيولي، بالو في

خط الوسط : إسماعيل بن ناصر، كيسي، مالديني.

الهجوم: سالما كارز، ريبيتر، جيرو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بورتو

ومن المتوقع لفريق بورتو:

حراسة المرمي: أجوستين مارشسين.

خط الدفاع : فابيو كاردوسو، إيفان ماركانو، ويلسون مانافا.

خط وسط الملعب :برونو كوستا، ويندل، أوتافيو دا سيلفا .

الهجوم: إيفا نيلسون، سيرجيو اوليفيرا، فرانشيسكو كونسيساو.

تردد قناة بين سبورت بريميوم beIN SPORTS PREMIUM

وستقام المباراة بين الفريقين فى يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وستنقل المباراة علي قناة beIN SPORTS PREMIUM 3 حيث يمكن ضبط واستقبال اشارة هذه القناة علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي :