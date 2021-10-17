نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وشاختار فى دوري ابطال اوروبا 2021 -22 والقنوات الناقلة للمباراة 19/10/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد و شاختار في دوري ابطال اوروبا، ينتظر الكثير من عشاق النادي الإسباني هذه المباراة بشكل كبير، حيث إن هذه المباراة ستجمع بين فريقين كبار فى أوروبا، ويرغب كل من الفريقين في جني ثمار هذه المباراة ولذلك ستكون من اللقاءات القوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد و شاختار في دوري ابطال اوروبا Shakhtar vs Real Madrid

يبدأ نادي ريال مدريد هذه المباراة وهو عينه على الفوز فيها، وخاصة بعد أن خسر فى مباراة الجولة الماضية أمام شريف تايسون في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن استطاع ريال مدريد الفوز في مباراة الجولة الاولي بهدفين مقابل هدف علي نظيره الايطالي أنتر ميلان.

أما نادي شاختار يرغب فى الفوز فى هذا اللقاء من أجل تصحيح مساره والحصول علي الثلاث نقاط، وخاصة بعد أن سقط فى مباراة الجولة الاولي امام شريف تيراسبول بهدفين دون رد وتعادل في المباراة الأخيرة بهدف مقابل هدف أمام ولذلك ستكون هذه المباراة من المباريات القوية في البطولة حتى الآن، وسيذاع اليوم أيضآ مباراة ميلان ضد بورتو.

تشكيل مباراة ريال مدريد و شاختار في دوري ابطال اوروبا RMA VS SHK

من المتوقع أن يستقر المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني على التشكيل التالي لخوض المباراة:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلان ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتو – لوكاس فاسكيز

وسط الملعب : لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو

بينما يمكن إن يستقر المدير الفني لنادي شاختار الاوكراني على التشكيل التالي في المباراة:

حراسة المرمي : بياتوف

خط الدفاع : دودو – سانتوس – ميكولا ماتفيينكو – سمايل -تاراس ستيبانينكو

وسط الملعب : بيدريتو – مايكون – ألان باتريك – مانور سولومون

خط الهجوم : فرناندو

أهداف شختار – ريال مدريد الموسم الماضي 2020

تردد القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد و شاختار في دوري ابطال اوروبا 19/10/2021

ستكون المباراة بين الفريقين فى يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من أكتوبر الجاري فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستلعب المباراة على استاد دونباس أرينا في أوكرانيا وسيتم إذاعة المباراة علي قناة beIN SPORTS PREMIUM 2 ويمكن استقبال هذه القناة عبر التردد :