نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد فى دوري ابطال اوروبا 2021- 22 والقنوات الناقلة للمباراة 19/10/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا، تعتبر هذه المباراة واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثير من محبي ومشجعي نادي ليفربول ومتابعي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك لأن يحصلون على الموعد الخاص بهذه المباراة والتي ستجمع بين الفريقين الكبار واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الاسبانية مدريد.

موعد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد

يبدأ نادي ليفربول الإنجليزي المباراة وهو عينه على الفوز بهذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلي دور السادس عشر من البطولة، ويحتل الريدز الانجليزي المركز الأول فى المجموعة برصيد ستة نقاط، حيث استطاع أن يفوز على نادي ميلان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يسحق واتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فى مباراة الجولة الثانية.

بينما يأتي صاحب الأرض اتليتكو مدريد فى المركز الثانى فى المجموعة برصيد أربعة نقاط حيث تعادل اتلتيكو مع واتفورد فى مباراة الجولة الأولي تعادل سلبي، ولكن استطاع الفوز على نادي ميلان في مباراة الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف ويرغب اتليتكو فى الفوز لضمان التأهل.

ماهو التشكيل المتوقع لنادي ليفربول؟

من المتوقع إن يستقر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على التشكيل التالي:

حراسة المرمي : أليسون

خط الدفاع : أندرو روبرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – ترنت ألكساندر آرنولد

وسط الملعب : جوردان هندرسون – فابينيو – جيمس ميلنر

خط الهجوم :ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

ماهو التشكيل المتوقع لنادي أتليتكو مدريد؟

حراسة المرمى : يان أوبلاك

منطقة الدفاع : فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو

خط وسط الملعب : كيران تريبير – توماس ليمار – كوكي – رودريجو دي بول – يانيك كاراسكو

خط الهجوم: لويس سواريز – جواو فيليكس

أهداف مبارة ليفربول واتلتيكو مدريد الموسم الماضي 2020

ماهي القنوات الناقلة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد؟

ستكون المباراة فى يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وستكون فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و تذاع هذه المباراة في البث المباشر على قناة beIN SPORTS PREMIUM 2، حيث يمكن استقبال إشارة هذه القناة علي القمر الصناعي النايل سات عن طريق التردد الخاص بها وهو :