نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة 19/10/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج، يستضيف نادي كلوب بروج البلجيكي نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي فى المباراة التى ستجمع بينهما الدور الثالث من دوري أبطال أوروبا ويسعى كل من الفريقين فى الفوز علي الفريق الأخر من أجل الصعود إلى الدور التالي فى البطولة والوصول إلي النهائيات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج Man City vs Club Brugge

يبدأ نادي مان سيتي الإنجليزي المباراة وهو عينه على الفوز لتعويض الخسارة التي تلقاها في المباراة الماضية من نادي باريس سان جيرمان، حيث إنتهت المباراة بخسارة السيتي بهدفين دون مقابل فى مباراة الجولة الماضية.

بينما استطاع نادي كلوب بروج البلجيكي الفوز على لايبزيج الألماني فى مباراة الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويذكر بإن نادي مانشستر سيتي استطاع الفوز على لايبزيج الألماني فى مباراة الجولة الأولي بستة أهداف مقابل ثلاثة للفريق الألماني.

ويتصدر نادي باريس سان جيرمان المجموعة باربعة نقاط ويأتي نادي كلوب بروج في المركز الثاني بأربعة نقاط بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وليس أمام السيتي إلا الفوز فى هذه المباراة من أجل التأهل مرة أخري إلي دور 16، حيث يأمل فريق السيتي الفوز بهذه البطولة هذا العام، حيث إنه حصل الموسم الماضي من البطولة على المركز الثاني بعد الخسارة أمام تشيلسي.

تشكيل مانشستر سيتي

من المتوقع إن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نظيره البلجيكي كالأتي:

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر وروبن دياز و ناثان آكي وجواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا وفرناندينيو وكيفين دي بروين.

فى الهجوم: رياض محرز وفيران توريس و جاك غريليش.

جميع اهداف مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا 2021

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج Man City vs Club Brugge

يواجه الفريقين المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر وستبدأ المباراة فى تمام الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة علي قناة بين سبورت إتش دي 2 وسيتم عرض الأستوديو التحليلي قبل المباراة بساعة ويتم فيه مناقشة التشكيل وبعض الأخبار عن الفريقين.

ويمكن استقبال إشارة هذه القناة علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي :