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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SSC الرياضية الناقلة للمباريات المحلية والعالمية الهامة بالسعودية في المقال التالي
تردد مجموعة قنوات SSC الجديدة، حصدت قنوات SSC على الكثير من المشاهدين والمتابعين من محبي وعشاق الرياضة بالمملكة العربية السعودية وغيرهم من الدول الأخرى، حيث حققت قنوات SSC الرياضية شهرة كبيرة بعد استحواذها العديد من المنافسات الرياضية المهمة بالمملكة، كما أن قناة SSC تقوم بنقل البطولات كرة القدم المختلفة، ولذلك يرغب جميع محبي وعشاق كرة القدم تنزيل قنوات SSC الرياضية لمتابعة البطولات الرياضية بالمملكة السعودية خاصتا متابعة بطولات الساحرة المستديرة، وسوف نعرض لكم في هذا البيان تردد قنوات SSC القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي بدر سات والقمر الصناعي العرب سات.
تردد قنوات SSC الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات
يمكنكم الحصول على تردد مجموعة قنوات SSC المجانية والاستمتاع بالمنافسات الرياضية الهامة عبر القمر الصناعي نايل سات وفقا للبيانات المرفقة في الجدول التالي:
|القمر الصناعي
|النايل سات
|تردد القناة
|12523
|الاستقطاب
|العمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ (FEC)
|6/5
تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر سات
ويمكنكم أيضا استقبال مجموعة قنوات SSC الرياضية ومتابعة الاحداث الرياضية والمباريات من خلال القمر الصناعي بدرسات، واليكم بيانات قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر سات في الجدول التالي:
|القمر الصناعي
|بدر سات
|تردد القناة
|12418
|الاستقطاب
|الأفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ (FEC)
|4/3
تردد قنوات SSC اعبر القمر الصناعي عرب سات
كما يمكنكم أيضا تنزيل قنوات SSC الرياضية من خلال القمر الصناعي عرب سات وفقا للبيانات المعروضة لكم في الجدول التالي:
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|12418
|الاستقطاب
|العمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ (FEC)
|4/3
البطولات التي تنقلها قنوات ssc الرياضية
أعلنت قنوات SSC الرياضية في بيان لها بأنها حصلت على حقوق البث لأهم البطولات بالمملكة العربية السعودية لموسم 2021/ 2022، حيث يمكن لمتابعي وعشاق كرة القدم متابعة اهم البطولات المحلية والعالمية، واليكم ابرز البطولات التي يتم نقلها بشكل حصري عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية.
|البطولات المحلية
|البطولات العالمية
|كأس الحرمين الشريفين
|تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر
|دوري كأس الأمير بن سلمان للمحترفين
|دوري أبطال آسيا
|كأس السوبر السعودي
|تصفيات كأس آسيا 2023 بالصين
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