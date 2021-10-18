نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والطائي في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والطائي ، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الخميس المقبل 21 أكتوبر 2021 ، ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل السعودية، فعاليات المواجهة القوية والهامة والتي تجمع قلعة الكؤوس وفارس الشمال ، والتي يتوقع أن تجذب الملايين من عشاق الفريقين ولاسيما أنصار أهلي جدة .

في السطور المقبلة، سنتعرف على موعد مباراة الأهلي والطائي والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، إضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي والطائي .

مباراة الأهلي والطائي

سعيًا نحو الفوز الثاني له، يدخل نادي الأهلي السعودي مواجهة الطائي المرتقبة يوم الخميس المقبل، في ظل منافسة شرسة بين الفريقين للابتعاد عن صراع القاع في الدوري السعودي ، الذي يخوضه الثلاثي أبها والباطن والتعاون.

وخلال الأسابيع الثماني الماضية، تمكن الأسود من حصد 8 نقاط وصافي (0) هدف، يحتلون بها المركز الـ11 في جدول دوري المحترفين السعودي .

حيث نجح قلعة الكؤوس في الفوز بمباراة وحيدة يوم السبت الماضي، على حساب الاتفاق برباعية نظيفة، فيما تعادل في 5 مباريات بنتيجة واحدة (1-1) مع الفيصلي وضمك والتعاون والفتح وبنتيجة (2-2) مع الحزم، وتلقى خسارتين بنتيجة واحدة (0-2) أمام الفيحاء والاتحاد في ( ديربي جدة ).

في المقابل، جمع نادي الطائي السعودي 7 نقاط وصافي (-2) هدف، يحتل بهم المركز الـ12 في جدول البطولة السعودية .

وبخلاف الأهلي، فقد نجح صائد الكبار في تحقيق انتصارين على حساب الاتفاق (4-2) والتعاون (2-1)، وتعادل في مباراة واحدة مع الباطن سلبيًا، فيما تلقى 4 هزائم أمام الهلال وأبها وضمك بنتيجة واحدة (0-1) والفيحاء بنتيجة (1-3).

تاريخ مواجهات الأهلي والطائي

على صعيد المواجهات المباشرة، جمعت 60 مواجهة الفريقين، تنوعت ما بين الدوري السعودي وكأس الملك وكأس الاتحاد السعودي وكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حصد الأهلي الفوز في 32 مباراة، وأحرز الطائي الانتصار في 12 مواجهة، وحسم التعادل 16 مواجهة جمعت الناديين.

على صعيد الأهداف، سجل الأهلي 107 أهداف، واستقبلت شباك قلعة الكؤوس 47 هدفًا.

وعن أكبر فوز تحقق في مواجهات الفريقين، فكانت من نصيب الأسود والذين حققوا الانتصار بسداسية نظيفة (6-0) في ثلاث مواجهات متتالية في الدوري السعودي بين عامي 1999 و2000، وكان أكبر انتصار للطائي هو (5-1) وذلك في إياب الدوري السعودي موسم 1985/1986.

موعد مباراة الأهلي والطائي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والطائي فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC بنقل أحداث اللقاء، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن القناة الناقلة للمباراة.

أما عن معلق اللقاء فلم تُسند شركة الرياضة السعودية بعد المهمة لأيٍ من المعلقين بعد.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الأهلي والطائي والقنوات الناقلة ، ومشوار الفريقين ووضعيتهما في جدول دوري المحترفين السعودي للموسم الجاري، إضافة إلى تاريخ لقاءات الأهلي والطائي .