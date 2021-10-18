نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كلاسيكو أسيا” موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري الأبطال وسعر التذكر 16500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم وأشهر الكلمات البحثية اليوم هو معرفة موعد مباراة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال أسيا نسخة 2022/2021، والمقرر لها الثلاثاء القادم الموافق 19 من شهر أكتوبر 2021 الموافق 13 ربيع أول 1443،على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، مباراة الكبيرين لا تقبل القسمة على أثنين لابد من متأهل واحد من الفريقين إلي المباراة النهائية، العالمي يرغب في اللقب الأول، الهلال يريد اللقب الرابع والتأهل لكأس العالم للأندية القادمة، وهو ما يجعل المباراة محط أنظار جمهور الكرة العربية والأسيوية.

مباراة النصر والهلال في دوري أبطال أسيا

كان النصر السعودي قد تأهل إلي الدور نصف النهائي، بعد أن حقق نتيجة كبيرة بالفوز على فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-1، بينما تأهل زعيم أسيا نادي الهلال السعودي بعد فوزه على فريق بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة هدفين دون مقابل، ليلتقي الفريقين اليوم في نصف نهائي البطولة الأهم في قارة أسيا على مستوى الأندية.

موعد مباراة الهلال والنصر القادمة

18.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

22.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة الهلال ضد النصر

يبحث عشاق الفريقين عن تذاكر المباراة ويمكنكم ذالك عبر تطبيق <<مكاني>> وتنقل جميع مباريات الفرق السعودية في بطولة دوري أبطال أسيا، عبر شاشة باقة قنوات SSC الرياضية الجديدة، والمباراة القادمة سوف تبث على شاشة قناة SSC HD 1، ويعلق عليها المعلق الكبير فهد العتيبي.

طريقة الحصول على تذاكر المباراة والأسعار

أعلن الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك أن التذاكر موجوده عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وأن التذاكر تم طرحها وهي بقيم متفاوته وقال الموقع أن التذاكر بأسعار 75 ريال، 130 ريال، 217 ريال، 384 ريال، 2609 ريالات، 2174 ريال، 3044 ريال، وقال الموقع أن أسعار تذاكر البلاتينيوم وصل إلي 4500 ريال وأعلى الأسعار بقيمة 6500 ريال للتذكرة الواحدة.

مباراة تاريخية سعودية بنكهة أسيوية

مباراة الثلاثاء القادم تعد من المباريات التي سوف تسجل في التاريخ، كأول لقاء يجمع الفريقين الكبيرين النصر والهلال في المسابقة الأسيوية دوري أبطال أسيا، وكان الفريقين التقيا قبل ذالك في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، وكان الفوز حليف الموج الأزرق في عام 1996 وكذالك عام 2001، وتعادل الفريقين في بطولة النخبة العربية بهدف لكلاً منهما، سجل للنصر اللاعب التونسي المهدي بن سليمان، بينما سجل للهلال اللاعب البرازيلي روني.

بطاقة المباراة