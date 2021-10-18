برشلونة يكتسح ضيفه فالنسيا بثلاثية

برشلونة يكتسح ضيفه فالنسيا بثلاثيةاكتسح فريق برشلونة الإسباني ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" سجل الهدف الأول لبرشلونة أنسو فاتي في الدقيقة الـ 13 بينما سجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 41 ليختتم البرازيلي فيليبي كوتينيو بالهدف الثالث عند الدقيقة الـ 85 فيما سجل هدف فالنسيا الوحيد خوسي لويس غايا في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة.

ورفع برشلونة بهذه النتيجة رصيده إلى 15 نقطة في المركز 7 بينما تجمد رصيد نادي فالنسيا عند النقطة 12 في المركز 9.

