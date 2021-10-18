موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة ليفربول القادمة، حيث يواجه فريق ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميترولبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في مباراة ينتظرها الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة، ضمن المجموعة الثانية من مجموعة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، حيث حقق الفريق الإنجليزي 6 نقاط، وتألق في المباريات التي خاضها، ويأتي في المرتبة الثانية كل من أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط، ثم في المرتبة الثالثة بورتو برصيد نقطة واحدة، وفريق ميلان في نهاية المجموعة بدون نقاط.

وفي الجولة الأولى تمكن فريق ليفربول المباراة أمام ميلان بثلاثية مقابل هدفين على ملعب أنفيلد، ثم تألق الفريق الإنجليزي ليفربول يكتسح بورتو بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، وخلال مواجهة بورتو وأتلتيكو مدريد لم ينجح الطرفان في هز الشباك، ولكن أتلتيكو مدريد حقق نجاح باهر على ميلان بنتيجة 2-1.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المتوقع أن تنطلق المباراة بين أتلتيكو مدريد وليفربول غدًا الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً غدًا، ومن المقرر أن تذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت على قناة bein sports hd premium 2.