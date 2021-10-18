يستضيف استاد ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 بين ليفربول وأتليتكو مدريد، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، حيث يسعى فريق ليفربول إلى الانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، والحفاظ على صدارة المجموعة، في سبيل خطف مركز مؤهل لدور الستة عشر من البطولة، بينما يسعى فريق أتليتكو مدريد بطل الدوري الأسباني إلى مواصلة الظهور بقوة كما هو الحال منذ بداية الموسم، وخطف نقاط المباراة من الريدز، وتضم المجموعة كلا من ليفربول، وأتليتكو مدريد، وميلان، وبورتو، ونعرض موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا اليوم.

يسعى فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح الذي يصنف حاليا من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بعد الأداء المميز الذي يقدمه في السنوات الأخير إلى الانتصار على أتليتكو مدريد، وخطف الثلاث نقاط في مشوار البحث عن صدارة المجموعة، وخطف بطاقة التأهل للدور القادم، على أمل المنافسة على لقب التشامبيونزليج الغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 2018، وقد خاض الريدز مبارتين حتى الأن في دور المجموعات، واستطاع تحقيق العلامة الكاملة، واحتلال صدراة المجموعة برصيد ست نقاط، وقد بدأ الجولة الأولى بانتصار على فريق الميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم حقق فوز كبير بخماسية مقابل هدف على فريق بورتو في الأسبوع الثاني.

يسعى فريق أتليتكو بقيادة المدرب الأجنتيني المخضرم دييجو سيموني إلى تحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات هذا الموسم، حيث خاض مبارتبن حتى الأن، واستطاع الانتصار في واحدة على حساب فريق ميلان في الجولة الثانية بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد سجل جريزمان، وسواريزلأتليتكو، ببنما سجل لياو لصالح الميلان، والتعادل في مثلها أمام فريق بورتو بدون أهداف في الجولة الأولى، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

9:00 بتوقيت مصر

7:00 بتوقيت غرينتش

8:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

11:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

10:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد