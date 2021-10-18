نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث إنه من المفترض أن يحتضن ستاد الإمارات مساء اليوم اللقاء المرتقب بين الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري، وهذه المباراة ستكون من المباريات القوية فى الأسبوع الجاري.

مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس

يبدأ نادي أرسنال المباراة وهو فى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، حيث خاض أرسنال حتى الآن سبعة مباريات استطاع ان يفوز في ثلاث وتعادل فى مباراة بينما خسر في ثلاث مباريات.

بينما يأتي نادي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، حيث إن هذه الفريق خاض حتى الآن سبعة مباريات استطاع الفوز في مباراة واحدة وتعادل فى أربعة مباريات، بينما خسر في مباراتين فقط حتى الآن.

وكل من الفريقين يرغب فى الفوز فى هذا اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط الغالية وتحسين مركز الفريق فى جدول ترتيب الدوري.

ويذكر بأن نادي أرسنال خسر فى الثلاث مباريات الأولى في الدوري الانجليزي، ولكن عاد الفريق مرة أخرى إلى المستوى الطبيعي له حيث قام بالفوز في مباريات الجولة الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي وتعادل فى مباراة الجولة السابعة فقط، وفى حالة فوز ارسنال اليوم سيرتفع رصيده إلى ثلاثة عشر نقطة إلى المركز الثاني عشر.

تشكيل أرسنال المتوقع

حتى الأن لم يقوم المدير الفنى لنادي ارسنال بالإعلان عن التشكيل النهائي للفريق في بداية المباراة، ولكن من المتوقع إن يكون التشكيل كالأتي:

حراسة المرمي: آرون رامسديل.

خط الدفاع: تاكيهيرو توماسو، بن وايت، جابرييل سانتوس، كيران تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، محمد النني، مارتين أوديجارد.

فى الهجوم: إيميل سميث رووي، بوكايو ساكا، بيير أوباميانج.

موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس

ستلعب مباراة نادى ارسنال مساء اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفى الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة من ملعب الامارات بلندن على قناة bein sport hd 1 للمشاهدين، وسيكون هناك قبل المباراة استوديو تحليلي لعرض الاحصائيات لكل فريق ومراجعة التشكيل.