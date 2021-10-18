نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر اليوم 19\10\2021 والقنوات الناقلة في نصف نهائي دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والنصر القادمة، والمقرر لها اليوم الموافق 19\10\2021، حيث يحتضن استاد مرسول بارك المباراة الهامة والمرتقبة بين الكبيرين في نصف نهائي دوري أبطال أسيا، مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين مباراة لا بد فيها من فائز، يسعى كل فريق من خلالها لبلوغ نهائي دوري أبطال أسيا.

يدخل الهلال المباراة برغبة قوية وأكيدة نحو تحقيق الفوز وتخطي عقبة النصر، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أسيا والحصول على اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، لكنه سوف يصطدم بخصم قوي وعنيد وهو النصر السعودي، لذلك لن تكون مباراة سهلة على الزعيم لتقارب المستوى بين الناديين الكبيرين ولامتلاكهما للاعبين مميزين لديهم الخبرات الكافية لحسم الأمور.

بينما يدخل نادي النصر المباراة بهدف واحد وهو الفوز وتخطي عقبة الهلال الصعبة، قد تكون الرغبة أقوى عند النصر حيث يسعى للحصول على اللقب الأسيوي للمرة الأولى في تاريخه والتأهل لكأس العالم للأندية، لذلك تبني جماهير العالمي الآمال على تخطي عقبة الهلال الصعبة.

موعد مباراة الهلال والنصر

يحتضن استاد مرسول بارك أحداث مباراة الهلال القادمة في بطولة أسيا 2021 ضد النصر، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الحالي 2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

18:00:- بحسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

19:00:- الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الطريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أسيا

وصل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال أسيا، بعد أن استطاع التغلب على الوحدة الإماراتي بنتيجة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد للوحدة، بينما استطاع الهلال الوصول إلى هذه المباراة بعد تغلبه على بيرسيبوليس الإيراني، في المباراة التي جمعت بينهم في ربع نهائي البطولة بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباراة النصر القادمة في أسيا ضد الهلال في نصف نهائي البطولة، لذلك سيتم نقل المباراة على قناة ssc7 HD بصوت المعلق الكبير فهد العتيبي، كما سيتم نقل المباراة أيضاً على قناة الرابعة العراقية الرياضية، وكذلك ستنقل قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 المباراة وسيعلق عليها كلاً من فارس عوض وعلي سعيد الكعبي.

بطاقة مباراة الهلال والنصر