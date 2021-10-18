نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الثلاثاء 19\10\2021 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد واندا ميترو بوليتانو أحداث اللقاء الكبير والمنتظر، والذي يأتي في إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مباراة تنتظرها جماهير وعشاق كرة القدم خاصةً في مصر والدول العربية لمشاهدة نجمهم المفضل العالمي محمد صلاح.

يسعى الريدز تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، والاستمرار على قمة المجموعة الثانية، حيث يحتل الليفر المركز الأول برصيد 6 نقاط، جمعهم من مبارتين حقق الفوز فيهما، استطاع لاعبوه أن يحرزوا 8 أهداف بينما استقبلت شباك الريدز 3 أهداف.

في المقابل يسعى أتلتيكو مدريد نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط وانتزاع صدارة المجموعة، كما يرغب في استغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه أمام خصم قوي وعنيد، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مبارتين، فقد حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة، لذلك من المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة قوية ومثيرة وسريعة من الفريقين، لوجود الرغبة القوية لدى الفريقين في الفوز بالمباراة، والحصول على الثلاث نقاط وتصدر المجموعة، ولامتلاك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والاسم الكبير.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

يحتضن ملعب واندا ميترو بوليتانو أحداث مباراة ليفربول القادمة ضد أتلتيكو مدريد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة “B” من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة بتوقيت جرينتش.

20:00:- الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة

يحتل ليفربول المركز الأول بالمجموعة “B” برصيد 6 نقاط بالفوز في الجولتين الماضيتين، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في الجولة الثانية، وفي المركز الثالث بورتو برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد، ثم يأتي في المركز الرابع والأخير ميلان الإيطالي بلا رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في الدول العربية وشمال أفريقا، وتمتلك قناة beIN Sports القطرية نقل العديد من المباريات والبطولات الهامة، ولذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية جداً داخل الوطن العربي وشمال أفريقيا.

بطاقة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد