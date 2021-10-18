موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروربا

يستضيف استاد دونباس ارينا مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 بين ريال مدريد وشاختار دونيتسك، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق ريال مدريد إلى استعادة مكانته في المجموعة، والانتصار في المباراة، واقتناص الثلاث نقاط، في سبيل التقدم في جدول الترتيب، وخطف بطاقة التأهل لدور الستة عشر في بطولته المفضلة، بينما يسعى فريق شاختار إلى خطف نقاط المباراة من الميرنغي، ومحاولة العودة للمنافسة مرة أخرى على أمل التاهل للدور القادم، وتضم المجموعة ريال مدريد، وشاختار دونيستك، وشيريف تيراسبول، وإنتر ميلان، ونعرض موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا اليوم.

يسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات على حساب فريق شاختار، وتعويض خيبة أمل المباراة الاخيرة، حيث خسر في مباراة الجولة الثانية أمام فريق شيريف تيراسبول بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد سجل كريم بنزيما هدف الميرنجي، وقد سجل دجاسور ياخشيبايف، و سيباستيان تيل أهداف شيريف، بينما نجح الملكي في تحقيق انتصار في الجولة الأولى على حساب فريق إنتر ميلان بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي رودريغو، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر شيريف صاحب الست نقاط، ويأمل لتحقيق لقب التشامبيونزليج الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2018.

يسعى فريق شاختار إلى تحقيق الانتصار الأول له في دور المجموعات على حساب فريق ريال مدريد، حيث خاض مبارتين حتى الأن، وقد حقق التعادل في مباراة واحدة، بينما تعرض للهزيمة في مثلها، وقد بدأ الجولة الأولى بخسارة أول ثلاث نقاط لصالح فريق شيريف تيراسبول، وذلك بعد الخسارة بهدفين دون رد، ثم حقق تعادل سلبيفي الأسبوع الثاني أمام فريق إنتر ميلان، وبذلك يتواجد في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

7:00 بتوقيت غرينتش

8:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

11:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك