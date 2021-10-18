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موعد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين. حيث يلتقي مساء الثلاثاء فريقي ليفربول واتلتيكو مدريد في قمة لقاءات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا. ليفربول المنتعش بمجوعة الانتصارات في الفترة الأخيرة تحت قيادة المصري محمد صلاح بعد الفوز في الدوري علي واتفرد ٥/٠. كذلك يحتل الليفر صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز علي ميلان الإيطالي بنتيجة ٣/٢. وكذلك استطاع ليفربول من اكتساح بورتو البرتغالي بنتيجة ٥/١ في المباراة الثانية في المجموعة ليعتلي صدارة المجموعة. وجاء فريق اتلتيكو مدريد الأسباني في المركز الثاني بعد السقوط في فخ التعادل علي ملعبة أمام بورتو البرتغالي. وبعد ذلك استطاع الفريق من تحقيق فوز مثير علي ميلان الإيطالي بنتيجة ٢/١ بعد أن استطاع تعويض التأخير بهدف إلي فوز مثير في اخر ٥ دقائق من المباراة.
تشكيل فريق ليفربول المتوقع للمباراة
|المدير الفني
|يوجن كلوب
|حراسة المرمي
|أليسون بيكير
|خط الدفاع
|ألسكندر ارنولد – ماتيب – فان دايك – روبتسون
|وسط الملعب
|فابينهو – هيندرسون – نابي كيتا
|خط الهجوم
|ساديو ماني – روبرت فيرمنيو – محمد صلاح
تشكيل فريق اتلتيكو مدريد المتوقع
|المدير الفني
|ديجو سيميوني
|حراسة المرمي
|يأن أوبلاك
|خط الدفاع
|ماريو هيرموسو – فيليبي – خوسيه ماريا خيمنيز
|وسط الملعب
|تريبير – ليمار – يانيك كاراسكو – كوكي – رودريجو بول
|خط الهجوم
|جواو فيليكس – لويس سواريز
موعد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة
يلتقي الفريقين مساء يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية التاسعة مساء بتوقيت مصر. كذلك تذاع المباراة غلي قناة bein sport 2 من ملعب واندا ميتروبوليتانو من العاصمة الإسبانية مدريد.
تاريخ مواجهات ليفربول واتلتيكو مدريد
ألتقي الفريقين من قبل في ٦ مباريات جميعها في السابقات الأوروبية. حيث كان التفوق الأكبر من نصيب اتلتيكو مدريد برصيد ثلاث أنصارات. بينما لم يستطيع ليفربول الفوز ألا في لقاء وحيد وكان التعادل حاسما في لقاءين. كذلك أستطاع اتلتيكو مدريد أقصاء ليفربول من البطولة السابقة بالفوز بنتيجة ١/٠ في مدريد ثم تكرار الفوز في مدينة ليفربول بنتيجة ٣/٢. وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في لقاءات الفريقين.
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