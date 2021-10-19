موعد مباراة الهلال ضد النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا، يستضيف ملعب مرسول بارك فى المملكة العربية السعودية لقاء القوة والذى سيكون بين نادى الهلال بطل الدوري السعودى للموسم 2021، ونادى النصر، حيث إن هذا اللقاء سيكون من المباريات القوية فى هذه البطولة وذلك لأن كل من الفريقين يرغب فى التأهل إلى نهائي البطولة.

مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال أسيا

يبدأ نادي الهلال السعودي اللقاء وعينه على الفوز فى هذه المباراة وخاصة بعد إن تأهل فى إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على برسبوليس الإيراني في المباراة الماضية له بثلاثة أهداف نظيفة.

بينما صعد نادى النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نادي الوحدة الإماراتي في ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد للوحدة.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المحتمل إن يبدأ بيدرو إيمانويل المدير الفنى لنادي النصر السعودي، المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع : محمد قاسم – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

خط وسط الملعب: عبد المجيد الصليهم – عبد الله الخيبري

وسط الملعب أمام :جلال الدين مشاريبوف – تاليسكا – عبد الفتاح عسيري

الهجوم:عبد الرزاق حمد الله

بينما من المتوقع أن يعتمد ليوناردو جارديم التشكيل التالي في بداية المباراة:

حراسة المرمي :علي المعيوف

خط الدفاع :ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

وسط الملعب :محمد كنو – سلمان الفرج

وسط الملعب أمام :سالم الدوسري – ماتيوس بيريرا – موسى ماريغا

الهجوم :بافيتيمبي جوميس

موعد مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال أسيا

تنطلق مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة على قناة SCC الرياضية السعودية وعلي خدمة شاهد vip على شبكة الأنترنت لأن يشاهدها الجميع.

ويمكن استقبال قناة SSC 7 HD الناقلة للمباراة على القمر الصناعى النايل سات عبر التردد الخاص بها وهو: