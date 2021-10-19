نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر في آسيا AFC والقنوات الناقلة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة الهلال والنصر في آسيا AFC اليوم الثلاثاء المقرر إقامتها على أرضية استاد مرسول بارك، حيث تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم السعودية بشكل عام ومشجعي فريقي النصر والهلال بشكل خاص إلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض من أجل متابعة قمة كرة القدم السعودية الكبرى التي تأتي لأول مرة بنكهة سعودية خالصة في البطولة الآسيوية، ويتم البحث في الوقت الحالي عن توقيت مباراة الهلال والنصر اليوم لمتابعة المباراة المرتقبة، والقنوات الناقلة مباراة الهلال المجانية على القمر الصناعي عرب سات بدر 6، لذلك قمنا بتوفير موعد المباراة والقنوات التي تنقلها من خلال المقال، كما يمكنكم من خلال ثقفني التعرف على تردد قنوات SSC الرياضية الناقة مباراة اليوم.

موعد مباراة الهلال والنصر في آسيا AFC اليوم

بعد فوز نادي الهلال السعودي على فريق برسيبوليس الإيراني في مباراة ربع النهائي بدوري الأبطال التي أقيمت على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الإيراني، وفوز نادي النصر على فريق الوحدة الإماراتي بنفس الدور بنتيجة خمسة أهداف للفريق السعودي مقابل هدف واحد للنادي الإماراتي.

فتتجه أنظار كرة القدم السعودية والآسيوية اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري للقاء المرتقب وهو مباراة نصف النهائي في دوري أبطال آسيا 2021م المقرر إقامتها بين فريقي الهلال والنصر اليوم، حيث يتواجه الكبيران سواء نادي النصر أو الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكي يخطف أحدهما بطاقة التأهل الأولى لنهائي دوري الأبطال بالقارة الصفراء.

وعلى الجانب الأخر، فقد تأهل فريق أولسان هيونداي “كوريا الجنوبية” وفريق يوهانغ ستيلرز “كوريا الجنوبية لنصف النهائي، حيث من المقرر أن تقام المباراة التي بين الفريقين يوم الأربعاء بتاريخ 20 أكتوبر 2021م، فالفائز من مباراة اليوم سيواجه الفائز من مباراة الغد، وبذلك سيكون أحد أطراف نهائي دوري أبطال آسيا سعودي والأخر من كوريا الجنوبية، ومن يرغب في التعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في آسيا AFC والقنوات الناقلة للمباراة، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

المباراة الهلال X النصر البطولة دوري أبطال آسيا 2021م. الموعد والتوقيت الثلاثاء بتاريخ 19 أكتوبر 2021م في تمام الساعة 9:00م بتوقيت المملكة. الملعب استاد مرسول بارك. القنوات الناقلة قنوات SSC الرياضية عربسات

مشوار الهلال والنصر في بطولة دوري أبطال آسيا

خاض فريق الزعيم ستة مباريات، فاز منهم في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، وقد أحرز بالستة مباريات إحدى عشر هدفاً، بينما تلقت شباكه تسعة أهداف، وقد حصد عشرة نقاط من المباريات الستة ليكون ترتيبه الثاني بالجدول.

كما خاض فريق النصر ستة مباريات، فاز منهم في ثلاث مباريات، وتعادل في اثنان، وخسر مباراة واحدة، وقد أحرز بالستة مباريات تسعة أهداف، بينما تلقت شباكه خمسة أهداف، وقد حصد إحدى عشر نقطة من المباريات الستة ليكون ترتيبه الأول بالجدول، ومن يرغب في التعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في آسيا AFC والقنوات الناقلة، يمكنه ذلك من خلال الجدول.