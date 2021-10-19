انت الان تتابع تفاصيل خبر مستر أولمبيا بيج رامي يعود إلى القاهرة قادماً من نيويورك..وإستقبال حافل بالمطار ((شاهد الصور)) والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت شركة مصر للطيران بإعداد إستقبال مميز يليق ببطل العالم لكمال الأجسام بيج رامي، بمطار جون كينيدي بنيويورك، حيث إحتفل جميع طاقم رحلة مصر للطيران مع البطل العالمي المصري، وقاموا بترتيب إستقبال حافل بالمطار، تمهيدا لإستقلاله رحله رقم MS986، والمتجه إلي القاهرة.

وقام كابتن الطائرة والطيار المساعد وجميع طاقم العمل بالطائرة وشركة مصر للطيران، بوضع ملصقات تحمل صورة البطل العالمي المصري بيج رامي، على جميع مقاغد الطائرة، وتقديم تورتة كبيرة تحمل صورته، وإلتقاط بعض الصور التذكاريه مع .

وكان البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي والشهير بأسم بيج رامي، يعتبر اللاعب العربي والمصري وكذلك على مستوي العالم، الذي إستطاغ كسر هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية علي البطولة، نظرا لكثرة المشاركين الأمريكيين.

وإستطاع بيج رامي تحقيق المركز الأول على مستوي العالم فى بطولة كمال الأجسام الشهرية مستر أولمبيا، للمرة الثانية علي التوالي

صور بيج رامي بمطار نيويورك

التحضير لإستقبال بيج رامي بقريته بالصور

قال المهندس محمد عادل، ابن عم ممدوح السبيعي ” بيج رامي “، والأدمن المسئول عن صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يتم التجهيز لإستقبال كبير لبطل العالم بمشاركة جميع أهالي القرية.

ينتمي بيج رامي لقرية السباعية التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والتي تشهد إستعدادات كبيرة، لتجهيز إستقبال كبير، بوضع لافتات بجميع أنحاء القرية، وطبع تيشرتات وملصقات تحمل صورته وكذلك علي السيارات، إستعداداً لإستقباله بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري .