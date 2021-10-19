نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت فورا.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والنصر نايل سات في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عبر ثقفني، جميع القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال اليوم على قمر نايل سات وعرب سات، وذلك في المباراة البارزة لهذا الأسبوع والتي تنطق اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، حيث يتواجه الفريقين لحساب مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويحتضن هذا اللقاء الكبير والمثير ملعب مرسول بارك، كلا الفريقين قد تمكنوا من تحقيق انتصارات رائعة في مباراة الثمن النهائي من هذه البطولة، ومن المتوقع بأن نشهد مباراة ليست سهلة حيث يتعطش كلاهما للصعود للمباراة النهائية، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم القنوات التي تعرض أحداث هذا اللقاء.

في مباراة الدور الربع نهائي التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، تغلب فريق النصرعلى حساب فريق الوحدة بنتيجة ضخمة، حيث سجل خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف النصر عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة، وسجل جلال الدين ماشاريبوف هدفين في الدقيقة 52 و65، وعبد الفتاح عسيري أحرز هدفا في الدقيقة 56، والهدف الأخير جاء عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 75، بينما سجل هدف الوحدة الوحيدة اللاعب إسماعيل مطر في الدقيقة 93، وبذلك خطف بطاقة التأهل للنصف النهائي.

على الجانب الآخر، نجح فريق الهلال السعودي في تحقيق الإنتصار على حساب فريق برسيبوليس الإيراني، وانتهت نتيحة هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، وقد أحرز الهدف الأول سالم الدوسري في الدقيقة 27، بينما سجل اللاعب بافيتيمبي جوميز ثنائية في الدقيقة 50 وفي الدقيقة 70، وضرب موعدا مع فريق النصر في مباراة النصف نهائي.

موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي الهلال والنصر وجها لوجه، مساء اليوم الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021، ويستقبل ملعب مارسول بارك اللقاء المثير الذي يتواجه به الفريقين، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول، في تمام الساعة 8.00 مساء بتوقيت القاهرة والسودان، وعند تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة، وفي الساعة 10.00 بتوقيت سلطنة عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

توجد العديد من القنوات التي أعلنت عن هزمها بث مباراة الهلال ضد النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ونقدم لكم قائمة القنوات التي تنقل هذه المباراة كما نوفر لكم الترددات الخاصة بها، لكي تستمتعوا بمشاهدة المباراة.

تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1

ياه سات A1 التردد: 12054 أفقي 27500 8/9

نايل سات التردد: 12091 عمودي 27500 5/6

هوت بيرد التردد: 11747 عمودي 27500 3/4

تردد قناة SSC7 HD نايل سات وعرب سات

القمر الصناعي نايل سات، التردد 12523، الاستقطاب عمود، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي عبر سات، التردد 12418، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/7.

تردد قناة Alrabiaa Sport