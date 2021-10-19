القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2021

يهتم عُشّاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية بالتعرف إلى القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2021م، وهي إحدى أشهر بطولات آسيا على مستوى القارة والعالم، إذ ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1967م، لأفضل الأندية في القارة، ويشارك في البطولة بطل الدوري لكل دوري فقط، وفي عام 2003م، تغير اسم البطولة إلى اسمها الحالي بعد إجراء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدد كبير من التعديلات على مسابقات الأندية في القارة.

وخلال هذه البطولة، تأهل الهلال إلى نصف النهائي، على حساب برسيبوليس الإيراني بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد في ربع النهائي، أمّا النصر فحقّق فوزًا كبيرًا على الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري الأبطال

وننشر القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة المهتمين بمتابعة هذه البطولة الشهيرة، إذ تأتي على النحو التالي:

قناة SSC 7 HD على القمر الصناعي عرب سات، والتردد 12418.

أو من خلال Abu Dhabi Sports Asia 1 على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 12226، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، ومعامل الاستقطاب أفقي.

كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة Alrabiaa العراقية، على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 12563، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، والاستقطاب أفقي.

وفي حالة عدم التمكن المتابعة عبر التلفاز، فإنه من الممكن الدخول إلى القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب ومشاهدة المباراة بكل وضوح.

موعد مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أما عن موعد مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، والتي ينتظرها الملايين في المملكة، والعالم العربي، فتأتي على النحو التالي: