نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر المفتوحة اليوم.. تردد مباشر ومفاجآت التشكيل قبل المعركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر المفتوحة اليوم المقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وتدخل مباراة الهلال والنصر السعودي اليوم في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، و تذاع هذه المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وبالتالي يواصل متابعي دوري أبطال آسيا 2021 ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر المفتوحة اليوم للاستمتاع بالمباراة والتفاصيل حتى نتيجة مباراة الهلال والنصر المفتوحة وتوقع الأهداف بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر المفتوحة اليوم

حددت القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر المفتوحة اليوم على أن تنقل شبكة قنوات ssc الرياضية، ويمكن ضبط تردد قناة ssc من خلال الآتي:

تردد قناة ssc7 المجانية

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 27500

التصحيح 4/3

القمر: نايل سات

تردد قنواتssc بدر

التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي القمر: عرب سات معدل الترميز: 27500

تردد قناة الرابعة العراقية

تنقل قناة الرابعة العراقية مباراة الهلال والنصر اليوم من خلال الترددات الآتية الآتي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11678 – 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تعتبر مباراة الهلال والنصر اليوم أهم مواجهة بين الفريقين في الموسم الحالى من دوري أبطال آسيا لكونها تحدد أحد طرفي نهائي دوري أبطال آسيا، ويتأهب كلاً من الفريقين للفوز لاسيما بعد دخول فريق النصر المباراة محققًا الفوز بخماسية على الوحدة الإماراتي، فيما صعد الهلال بعد فوزه على برسبوليس الإيراني بـ 3 أهداف مقابل لاشئ.

نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم

مع تداول تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر المفتوحة اليوم يتوقع عشاق الساحرة المستديرة نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم بالأهداف بين الفريقين.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

الحارس: عبد الله المعيوف الدفاع: البريك – هيون – البليهي- ناصر الدوسري الوسط: الفرج – كنو- بيريرا الهجوم: سالم الدوسري- جوميز – ماريجا

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال