نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 19-10-2021 وترتيب المجموعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر مباريات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بانطلاق مباريات الجولة الثالثة من التشامبيونزليج، حيث تتنافس العديد من الفرق الكبرى على تحقيق اللقب الأغلى الذي يحمله فريق تشيلسي الأإنجليزي، بعد أن تغلب على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للموسم الماضي بهدف دون رد، ليحقق لقبه الثاني في البطولة التي يحمل فريق ريال مدريد الرقم القياسي في تحقيق لقبها برصيد 13 لقب، وذلك بفارق ست ألقاب عن أقرب منافسيه ميلان الإيطالي الذي عاد للمشاركة في التشامبيونزليج من جديد بعد غياب كبير، وننشر موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمباراة في المجموعة الأولى يخرج فيها مانشستر سيتي وصيف البطولة لملاقاة فريق كلوب بروج البلجيكي، حيث لن يكون صاحبي الأرض خصم سهل بالمرة لفريق السيتي بتواجده حالياً في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر، وبفارق نقطة عن رفاق جوارديولا المتواجدين في المركز الثالث، بينما في المركز الأخير يتواجد لايبزيغ الألماني الذي سيلاقي رفاق ميسي في نفس الجولة اليوم.

قمة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد

المجموعة الثانية تشهد مباراة قمة، حين يقام موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس، حيث يأمل رفاق كلوب في الأخذ بالثأر من خروجهم من البطولة الموسم الماضي على يد الفريق الأسباني، مدعمين بنتائجهم الرائعة في الموسم الحالي، بعدما تمكنوا من التواجد في صدارة البريمرليج، وصدارة ترتيب المجموعة في التشامبيونزليج متفوقً على أتلتيكو، وكلاً من ميلان وبرتور البرتغالي، حيث يلتقى الفريقان في نفس الجولة اليوم على ملعب الدراجاو.

أياكس ضد دورتموند على الصدارة

المجموعة الثالثة تشهد مباراة قمة بين متصدر الترتيب أياكس أمستردام على ملعبه ضد فريق بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، حيث يمتلك الفريقان ست نقاط من الفوز في الجولتين الماضيتين على حساب كلاً من بيشكتاش التركي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي الذي يلاقي الفريق التركي على ملعبه اليوم.

ريال مدريد في مهمة صعبة ضد شاختار

المجموعة الرابعة التي تشهد أكبر المفاجأت حتى اليوم بتواجد فريق شيريف المولدوفي في صدارة الترتيب برصيد ست نقاط متفوقاً على ريال مدريد، انتر ميلان، وشاختار على الترتيب، ويستضيف متصدر الترتيب اليوم فريق انتر ميلان على ملعبه، بينما يقام موعد مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في التاسعة مساءاً على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنجي.

مباريات اليوم الثلاثاء 19/10/2021 في دوري الأبطال

توقيت مباريات دورالثمانية في التشامبيونزليج بتوقيت مصر، السودان، وليبيا: