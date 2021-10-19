نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الهلال والنصر اليوم دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواجهة النصر والهلال اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة لأحداث مباراة نصف نهاي دوري أبطال أسيا، قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة الهامة والمرتقبة من عشاق العالمي والزعيم في مساء الثلاثاء، حرصنا لتقديم معلومات عنها ليستفيد منها محبي كرة القدم من يريدون التمتع بمتابعة درب القارة الصفراء على ملعب مرسول بارك أخد أشهر ملاعب كرة القدم في المملكة العربية السعودية والذي يستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقد زاد البحث عن القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر في الساعات الماضية بعد توقف موقع بيع التذاكر عن العمل لعدة ساعات.

موعد مباراة الهلال والنصر

تقام مباراة الهلال والنصر اليوم الثلاثاء التاسع عشر من أكتوبر 2021 على ملعب مرسول بارك في السعودية، حيث يستضيف النصر في الكلاسيكو الأسيوي بنصف نهائي دوري أبطال أسيا، غريمة الهلال، بعد أن استطاع الفريقين إقصاء الوحدة الإماراتي و برسيوبليس الإيراني في الدور السابق، وتأهلا ليضربا موعد مع المتعة والإثارة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وستحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، من مشجعي الفريقين في الملعب أو أمام شاشت التلفاز عبر تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة للمباراة على النايل سات او العرب سات.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر

أعلنت ثلاث ثنوات عن قيامها بنقل مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري الأبطال الأسيوي اليوم وهما:

قناة أبوظبي الرياضية أسيا 1.

قناة sscd 7 الرياضية.

قناة الرابعة العراقية.

تردد قناة ssc 7 على العرب سات

استقبل تردد قناة ssc7 على القمر الصناعي عرب سات 30 شرق من خلال التردد التالي:

تردد قناة ssc 7 hd : هو 12418

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

تصحيح الخطاء : 3/4

تردد قناة الرابعة

يمكن استقبال وضبط نردد القناة الرابعة على النايل سات في الموقع المداري 7 غرب من خلال التردد التالي:

تردد قناة الرابعة : 12604

القمر الصناعي : النايل سات

معدل الترميز : 27500

تصحيح الخطاء : 5/6

الاستقطاب : عمودي.

وقد تم الإعلان عن بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر عبر خدمة بيع التذاكر على موقع ملعب مباراة مرسول بارك حيث تم تخصيص تذاكر للأفراد بمدرجات خاصة، وتذاكر للعائلات لمراعاة الخصوصية وتسهيل الحضور والدخول والخروج.