الهلال يقلب تأخره أمام اليرموك إلى فوز مثير
أسقط فريق هلال الحديدة منافسه اليرموك بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الإستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للدوري العام لكرة القدم.
ورغم تقدم اليرامكة في الشوط الأول بهدف قائده إبراهيم جهامة من ركلة جزاء، إلا أن الهلال الساحلي استطاع قلب الموازين في الشوط الثاني بإحرازه ثلاثية عبر شهاب العريقي هدفين ومحمد بقشان من ركلة جزاء.
بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع مؤقتاً، وبقي اليرموك ثالثاً بثمان نقاط.
وكان فريقا العروبة وفحمان أبين، تعادلا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بشبوة.
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