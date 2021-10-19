نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أسيا ديربي القمة السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم في مباراة ديربي القمة السعودي على ملعب مرسول بارك بحضور الجمهور للمرة الأولى منذ نحو عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث يحرص الآلاف من محبي وعشاق كرة القدم السعودية وجماهير نادي الهلال والنصر على متابعة نتيجة النصر والهلال في نصف نهائي كأس دوري أبطال آسيا لحظة بلحظة ومتابعة القنوات الناقلة له والملعب التي تنطلق فيها حيث شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية إقبالاً واسعاً حيث تحوز المباراة على أهمية كبيرة فهي مباراة الديربي السعودي وفي بطولة قارية وبالتأكيد ستشهد الاجواء حماسة وتنافس منقطع النظير حيث يسعى كلا الفريقين إلى اقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية على حساب الأخر لإسعاد جمهوره.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

ونتابع معاكم نتيجة مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال أسيا لحظة بلحظة، حيث تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء بملعب مرسول بارك بالرياض بحضور جماهيري كبير في تمام الساعة الثامنة مساء وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة ssc7 السعودية

و يدير مباراة الهلال والنصر تحكيميًا الحكم الدولي الأسترالي كريش بيث مع طاقم من استرالي أيضا.

أما القنوات الناقلة لديربي الهلال والنصر فهي قناة ssc7 السعودية ويتم ضبطها وفق التردد التالي:-

تردد: 12523.

معدل الترميز 27500.

استقطاب عمودي ¾.

معلق مباراة النصر والهلال: السعودي الشهير فهد العتيبي.

تشكيل النصر ضد الهلال في نصف نهائي دوري الأبطال

ويضم تشكيل فريق النصر بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل الذي يعتمد على عناصره الأساسية والأقوى وذات جاهزية لخوض مثل هذا النوع من المباريات وسيكون التشكيل معتمد على خطة 4-2-3-1

يقف حراسة المرمى…وليد عبد الله

وفي خط الدفاع سيكون على هذا النحو “محمد قاسم – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام”

وعزز خط الوسط بكل من “عبد المجيد الصليهم – عبد الله الخيبري – جلال الدين شاريبوف – تاليسكا – عبد الفتاح عسيري”

ويقوم الهجوم: “عبد الرزاق حمد الله”.

تشكيل الهلال ضد النصر

وايضا يتوقع أن يخوض المدرب ليوناردو جارديم على التشكيل التالي في مباراة الهلال والنصر على تشكيل بالخطة ذاتها :

حيث سيكون غي حراسة المرمى “علي المعيوف”، وفي خط الدفاع كل من “ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك”

ويضم خط الوسط “محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – ماتيوس بيريرا – موسى ماريجا”، فيما يقود الهجوم “بافيتمبي جوميس”.