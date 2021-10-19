نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC 7 المجانية | ضبط تردد قنوات SSC لمشاهدة مباراة الهلال والنصر في دوري ابطال آسيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بدء صافرة مباراة ديربي الرياض الشهير الآن، وهي المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2021، بعد صعودهما إلي الدور نصف النهائي، حيث يوجد العديد من نقاط الجذب من أجل الحصول علي لقب اليوم وخاصة بعدما أعلن وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية عن مكافاة مالية كبري للفريق الفائز اليوم، والتي تقدر بـ100 ألف ريال لكل لاعب، وتمني سيادته التوفيق والسداد لكلا الفريقين، ومن بعدها أصبح تردد قناة ssc الناقلة لأحداث مباراة الهلال والنصر من أكثر الموضوعات بحثاً علي جوجل.

تردد قناة SSC 7 لمشاهدة مباراة الهلال والنصر

تردد قناة SSC 7 الرياضية السعودية، نستعرض معكم عبر موقع ثقفني الاخباري تردد قناة ssc الرياضية المجانية الناقلة لاحداث مباراة الهلال والنصر الآن، التي يسعى فيها النصر للوصول للمباراة النهائية بكل الطرق الممكنة، لضمها إلي تاريخه الحافل بالبطولات الرياضية، إلي جانب الهلال الذي يرغب وبشدة في الحصول علي اللقب بعدما حصل عليه في عام 2019 في بطولاته الماضية.

قد يهمك أيضاً .. طريقة التقاط أشارة تردد قنوات SSC السعودية الرياضية.

تردد قنوات ssc 7 على النايل سات

ويمكن بسهولة الآن التقاط إشارة تردد قناة SSC علي الاقمار الصناعي المختلقة لمتابعة أحداث مباراة الهلال والنصر بتقنية عالية الجودة HD، عبر ضبط الاحداثيات التالية كالآتي.

القمر الصناعي نايل سات، التردد 12562، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3، معدل الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي عرب سات، التردد 12418 ، معدل الترميز 27500، معدل الاستقطاب افقي، معامل تصحيح الخطأ 3/4، جودة المشاهدة sd.

اخبار مباراة الهلال والنصر الآن

وعلي الجانب الاخر نشاهد توافد الجماهير حالياً بشكل كبير أمام ملعب مرسول بارك، لمشاهدة المواجهة العالمية بين الهلال والنصر في إطار نصف نهائي بطولة دوري ابطال اسيا اليوم، حيث أعلن أن الملعب لن يفتح أبوابه إلي الجماهير إلا بعد الساعة 5 مساء.