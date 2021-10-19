موعد مباراة برشلونة القادمة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة برشلونة القادمة، حيث يواجه نادي برشلونة نظيره دينامو كييف في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو في إطار مباريات المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.
ويطمح نادي برشلونة إلى الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما افتتح الموسم بطريقة سيئة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، وبذلك يكون برشلونة في آخر المجموعة بعد السقوط بثلاثية أمام البايرن ومثلها أمام بنفيكا.
ويلعب برشلونة أمام دينامو كييف في دور المجموعات خلال النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وتمكن من تحقيق الفوز على ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم حقق فوز في أوكرانيا برباعية نظيفة.
موعد مباراة برشلونة القادمة
وتنطلق المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وحصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبث المباراة على قناة bein sports 1 HD Premium.
|اسم المباراة
|مباراة برشلونة ودينامو كييف
|موعد المباراة
|غدًا الأربعاء الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
|القنوات الناقلة
|قناة Bein sports 1 HD Premium
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