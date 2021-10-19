- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مانشستر يونايتد، حيث يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره أتالانتا في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021- 2022.
ويلعب نادي مانشستر يونايتد نظيره أتالانتا ضمن المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم بجانبه مباراة فياريال الإسباني ويانج بويز السويسري.
ويتصدر فريق أتالانتا ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع يانج بويز، بينما يتواجد فياريال في آخر المجموعة بنقطة واحدة.
وافتتح نادي مانشستر يونايتد دور مجموعات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام يانج بويز بنتيجة 2-1، ثم حقق فوز على فياريال بنتيجة 2-1، أما أتالانتا فقد تعادل في الجولة الأولى أمام فياريال بنتيجة 2-2، واكتفى بهز شباك يانج بويز في الجولة الثانية، مما منحه الثلاث نقاط وصدراة المجموعة.
موعد مباراة مانشستر يونايتد
ويواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره أتالانتا في مساء يوم الأربعاء في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة Bein sports 1 HD premium.
|اسم المباراة
|مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا
|موعد المباراة
|مساء يوم الأربعاء في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي
|القنوات الناقلة
|قناة Bein sports 1 HD premium
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.