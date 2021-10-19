موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مانشستر يونايتد، حيث يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره أتالانتا في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021- 2022.

ويلعب نادي مانشستر يونايتد نظيره أتالانتا ضمن المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم بجانبه مباراة فياريال الإسباني ويانج بويز السويسري.

ويتصدر فريق أتالانتا ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع يانج بويز، بينما يتواجد فياريال في آخر المجموعة بنقطة واحدة.

وافتتح نادي مانشستر يونايتد دور مجموعات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام يانج بويز بنتيجة 2-1، ثم حقق فوز على فياريال بنتيجة 2-1، أما أتالانتا فقد تعادل في الجولة الأولى أمام فياريال بنتيجة 2-2، واكتفى بهز شباك يانج بويز في الجولة الثانية، مما منحه الثلاث نقاط وصدراة المجموعة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد

ويواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره أتالانتا في مساء يوم الأربعاء في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة Bein sports 1 HD premium.