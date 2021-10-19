نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2-1.. كم نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أسيا أول بأول على ملعب مرسول بارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تشكيل مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال أسيا على ملعب استاد مرسول بارك بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لقاء الديربي السعودي بين فريق الهلال والنصر وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا والتي تحوز على إهتمام كبير في الأوساط الرياضية السعودية والعربية حيث تتمتع المباراة بروح تنافسية عالية في سباق دوري الأبطال.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

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وتقدم فريق الهلال على منافسه النصر بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، بتسديدة رائعة من اللاعب موسى ماريجا، من تمريرة رائعة من قبل زميله بافيتمبي جوميس.

وطرد حكم مباراة ديري القمة السعودية، مدافع فريق النصر علي لاجامي في الدقيقة السابعة والأربعين.

وتمكن مهاجم النصر البرازيليي تاليسكا، من تسجيل هدف التعادل لفريق النصر بعد تمريرة رائعة من زميله عبد الفتاح عسيري، في الدقيقة 50 من عمر المباراة في نصف نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم.

فيما نحح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني للهلال معلنا تقدم فريقه من جديد بعد ثلث ساعة من تعادل النصر.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم

ويدخل الهلال السعودي مباراته ضد النصر بعدما نجح في اجتياز فريق برسيبوليس الإيراني وتأهل على حسابه إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ملعب الأمير “فيصل بن فهد”.

فيما نجح أيضا فريق النصر بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه بنتيجة كبيرة على نظيره الوحدة الإماراتي بخمس أهدف لهدف ليتمكن من الوصول إلى نصف النهائي.

وتقام مباراة الهلال والنصر اليوم في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب “مرسول بارك” في حضور جماهيري كبير للفريقين.

تشكيل الهلال أمام النصر

ومن المتوقع أن يضم تشكيل مباراة الهلال أمام النصر التي تضم الفريقين في نصف نهائي كأس دوري أبطال آسيا كل من.

في حراسة المرمى عبدالله المعيوف

ويضم الدفاع ناصر الدوسري وعلى البليهي جانح هيون سون محمد البريك.

فيما يضم خط الوسط سالم الدوسري وسليمان الفرج ومحمد كنو وماتيوس بريرا

ويقود الهجوم بافيميبي جوميز وموسى مريحا.

تشكيل النصر أمام الهلال

ويحرس عرين النصر وليد عبدالله

ويضم الدفاع سلطان الغنام وعبد الإله العمري وراميرفونيس موري والنخلي.

خط الوسط دي موارس وعلى الحسن وتلسكا و

الهجوم جلال الدين مارشيريبوف وفنيسنت أبو بكر وعبدالرازق حمدالله.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر

ويتسائل جمهور الفريقين عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك وهي على النحو التالي.