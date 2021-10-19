نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال أسيا // ملخص وأهداف مباراة النصر والهلال 2-1 للزعيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع ملايين السعوديون والعرب قمة القارة الأسيوية في نصف نهائي دوري أبطال أسيا، والكل يبحث عن نتيجة مباراة الهلال والنصر ومتابعة أحداثها لحظة باللحظة، فهي مباراة القرن للفريقين الكل يحلم باللعب في نهائي أقوى بطولات القارة الصفراء، انطلقت المباراة منذ قليل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، من ملعب مرسول بارك في الرياض، الفريقين دخلا لقاء الليلة برغبة الفوز والحصول على بطاقة الترشح عن فرق الغرب الأسيوي للنهائي، ومن ثم الفوز باللقب وتمثيل القارة الأسيوية في مونديال العالم للأندية.

نتيجة مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال أسيا

دخل الفريقين المباراة وسط أجواء كرنفالية ممتازة وسط جماهير متحمسة من قبل الفريقين، ومنذ الدقيقة الأولى يبحث الفريقين عن الفوز ولاحت الفرصة الأولى للهلال السعودي بعد أقل من 20 ثانية لصالح الموج الأزرق، ومع البداية النارية من الهلال أستطاع المالي موسى ماريجا إحراز الهدف الأول للهلال من تمريره متقنه من الفرنسي الأسد غوميز، ليعلن تقدم الهلال وسط جنون المعلق فهد العتيبي.

أهداف مباراة النصر والهلال اليوم

وفي الدقيقة 21 يحصل الكوري الجنوبي هيون سو على البطاقة الصفراء، وقبل نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال تلقى العالمي ضربة موجعة بطرد المدافع علي محمد لاجامي ليزداد الأمر صعوبة على النصر في اللقاء، ومع أنطلاق الشوط الثاني يدخل النصر المباراة بقوة رغم النقص العددي، وفي الدقيقة 50 يسجل لاعب النصر تاليسكا هدف التعادل للعالمي، من ركنية متقنة ليقابلها تاليسكا بالرأس وسط جنون المعلق العتيبي، وتستمر المباراة المثيرة في إيقاعها السريع القوي.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة يسددها لاعب النصر المتألق تاليسكا، تمر بجوار القائم لمرمى الهلال بسلام، ويستمر الفريقين في البحث عن هدف التقدم والذهاب للنهائي الأسيوي الكبير، وفي الدقيقة 70 يسدد سالم الدوسري تسديده قوية تسكن الزاوية اليسرى لحارس النصر السعودي، ويعلن تقدم الزعيم الهلالي من جديد لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للنصر، وتستمر الإثارة والمتعة حتى الثواني الأخيرة من زمن المباراة، وفي النهاية يعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الهلال وتأهله إلي النهائي الأسيوي الكبير.