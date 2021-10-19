نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم.. هدف محمد صلاح الثاني له والثالث للريدز في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم دوري أبطال أوروبا 2021 ، حيث يستضيف ملعب الأخير واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بين العملاقين اتلتيكو مدريد وليفربول لحساب مباريات دوري أبطال أوروبا البطولة الأكثر شعبية في العالم. وجدير بالذكر أنه ستشهد الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الكثير من مواجهات القوية وفي مقدمتها “مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد” والتي ستقام على ملعب الأخير.

وهناك الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان سيتابعون ملخص نتيجة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم الشوط الأول والثاني كما يهتم العديد بمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وليفربول اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، لذلك نختص في هذه الصفحة تقديم متابعة مستمرة بخصوص ملخص نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول الشوط الأول والثاني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا كما سنتعرف سوياً على جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا.

ملخص نتيجة ليفربول واتلتيكو مدريد

ملخص نتيجة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم، سيتبعها جميع محبي وعشاق بطولة دوري أبطال أوروبا في كل مكان بالوطن العربي والعالم. كما أن هناك الكثير من الجماهير ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تذيع مباريات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط. وخلال هذه الصفحة سنوفر تغطية مستمرة عن نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا اللقاء الذي سيكون لحساب مباريات الجولة الثالثة.

نتيجة أهداف ليفربول واتلتيكو مدريد الآن

الريدز محمد صلاح د.ق 8-78 نابي كايتا د.ق 13 الروخي بلانكوس أنطوان جريزمان د.ق 21-34

ستنطلق مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر أكتوبر 2021. وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 10:00م بتوقيت المملكة السعودية والأردن والمغرب، وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيلة ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

نشرت الصحف الرياضية الإنجليزية منذ قليل تشكيلة ليفربول ضد اتلتيكو مدريد والتي سيدخل بها الريدز المواجهة القوية ضد الأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: نابي كيتا – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون.

في خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

وإليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد مجانا، والتي تم الكشف عنها منذ قليل، كما سنتعرف أيضاً على مجموعة من القنوات المجانية التي تنقل وتذيع مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم مجانا ، والتي سيكون التعليق خلالها باللغة الأجنبية.

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 افقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

ملخص نتيجة ليفربول واتلتيكو مدريد الشوط الأول

متابعينا الكرام ستنطلق المباراة حسب التوقيت المحدد لها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، سنعمل على تقديم متابعة لحظة بلحظة بلحظة ملخص نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد الشوط الأول والثاني، فكونوا معنا.

تبقى القليل على انطلاق مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2021 ، نود أن نذكركم أننا سنوفر تغطية مستمرة نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول لحظة بلحظة، فكونوا معنا.

انطلقت صافرة الحكم حسب الوقت المقرر لبدء المباراة، الريدز يضغط بقوى في الدقائق الأولى من زمن الشوط الأول بحثاً عن تسجيل هدف مُبكر عن طريق الملك المصري محمد صلاح.

دقيقة 5: اتلتيكو مدريد يُكتل دفاعاته أمام لاعبي الريدز من أجل الحفاظ على الشباك نظيفة خلال الدقائق الأولى من المباراة، وسط بحث من الروخي بلانكوس عن ثغرة والتوغل والوصول لمنطقة جزاء الريدز ومحالولة التسديد من أجل تسجيل أول أهداف المباراة.

دقيقة 8: جوووووووووول لصالح الريدز عن طريق مراوغة وتسديدة قوية من الملك المصري محمد صلاح لتصطدم بقدم ميلنر وتسكن شباك الروخي بلانكوس وتكون نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد الآن الشوط الأول 1-0 لصالح ليفربول، وسط هتاف كبير من الجماهير في مدرجات الملعب يهتفون باسم الملك المصري مو صلاح مو صلاح.

دقيقة 13: جووووووووووووول لصالح الريدز عن طريق اللاعب نابي كايتا من خلال تسديدة قوية على الطائر لتسكن وتحطم شباك الروخي بلانكوس لتكون نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد الآن الشوط الأول 2-0 لصالح الريدز.

دقيقة 20: لاعبي اتلتيكو مدريد يبحثون عن ثغرة من أجل التوغل في وسط ملعب الريدز والوصول لمرمى اليسكون بيكير لتسجيل هدف لتقليص النتيجة في الشوط الأول.

دقيقة 21: جوووووول لصالح اتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب أنطوان جريزمان عن طريق تسديدة رائعة تسكن شباك اليسون بيكير ليُقلص النتيجة في الشوط الأول.

دقيقة 34: جووووووووول لصالح اتلتيكو مدريد، أنظان جريزمان يُسجل الهدف الثاني لصالح الأتلتيكو مدريد عن طريق عرضية باتجاه جريزمان ليلمسها لتغير مسارها وتسكن شباك اليسون بيكير ويكون التعديل للروخي بلانكوس.

دقيقة 40: وبعد تسجيل جريزمان ثنائية تعديل النتيجة استعاد الروخي بلانكوس توازنه مع تكرار الهجمات الخطيرة والتسديدات وسط غياب دفاعات الريدز الضعيفة بحثاً عن تسجيل هدف ثالث في الشوط الأول.

دقيقة 45: حكم المباراة يُقررة دقيقتين كوقت بدل ضائع من الشوط الاول، ومع انتهاء الوقت الإضافي للشوط الأول يُطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، تشير نتيجة المباراة الآن الشوط الأول تعادل إيجابي بهدفين بكلا الفريقين.

ملخص نتيجة ليفربول واتلتيكو مدريد الشوط الثاني الآن

انطلق الشوط الثاني من المباراة المقامة حالياً على ملعب فريق العاصمة اتلتيكو مدريد، وسط حماس كبير من لاعبي الفريقين والبحث عن تسجيل هدف خامس في المباراة وهدف تقدم جديد.

دقيقة 50: اللاعب أنطوان جريزمان يحصل على بطاقة حمراء بعد تدخل خطير ليعلوا بقدمه ويصدم وجه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ليُخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جريزمان ويخرج خارج أرضية ملعب اللقاء.

دقيقة 60: ما زال التعادل الإيجابي بهدفين مُسيطر على أجواء اللقاء وسط بحث كبير من جانب لاعبي الفريقين لتسجيل هدف تقدم وخامس في المباراة، وبعد حصول اللاعب جريزمان على البطاقة الحمراء من خطأ كبير افتعله بوجه البرازيلي روبيرتو فيمينيو استطاع الريدز تكرار الهجمات الخطيرة والتوغل لمنطقة جزاء الروخي بلانكوس باحثاً عن تسجيل هدف ثالث له، ولكن تلوح الهجمات ومحاولات التوغل دون جدى أو تسجيل هدف.

دقيقة 78: جوووووووووووووول لصالح الريدز عن طريق الملك المصري محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء مستحقة لتتحول نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد الشوط الثاني الآن 3-2 لصالح الريدز

دقيقة 80: اتلتيكو مدريد يُجري تبديلاً بدخول لويس سواريز يدخل أرضية الملعب، وركلة حرة مباشرة لصالح اتلتيكو مدريد كادت أن تتسبب باستحقاق ركلة جزاء للروخي بلانكوس ولكن بعد أن شاهد حكم اللقاء خاصة الفار يلغي الحكم قرار ركلة الجزاء وتستمر المنافسة ليقترب ليفربول من التأهل للدور المقبل بدوري أبطال أوروبا 2021. والوقت يمر وما زال الريدز متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نتيجة ليفربول واتلتيكو مدريد الآن الشوط الثاني.