موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع مباراة شيقة تجمع بين مانشستر يونايتد وأتلانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والتي سيكون ملعب “أولد ترافورد” مسرحا لها .

بالنسبة لفريق أتلانتا فهو يتصدر ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط وكان قد تعادل في الجولة الأولى أمام فياريال بنتيجة 2-2، فيما يأتي فريق مانشيستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهو الذي خسر أول مباراة في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا أمام يانج بويز بنتيجة 2-1. سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على قناة بي إن سبوت 1 بريميوم، أما التشكيل المتوقع لفريق مانشيستر يونايتد سيكون كالتالي : دافيد دي خيا – فيكتور لينديلوف – آرون وان بيساكا – لوك شاو – هاري ماجواير – بول بوجبا – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد – ميسون جرينوود – كريستيانو رونالدو .

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