سيتي يحطم كلوب بروج ويهز شباكه بخماسية
اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 30 ورياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء، و84 وكايل ووكر في الدقيقة 53 وكول بالمر في الدقيقة 67، وفي المقابل سجل الهدف الوحيد لكلوب بروج هانز فاناكن في الدقيقة 81.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة باريس سان جيرمان ولايبزغ الألماني، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي يحطم كلوب بروج ويهز شباكه بخماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.