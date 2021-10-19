سيتي يحطم كلوب بروج ويهز شباكه بخماسية

سيتي يحطم كلوب بروج ويهز شباكه بخماسيةاكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 30 ورياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء، و84 وكايل ووكر في الدقيقة 53 وكول بالمر في الدقيقة 67، وفي المقابل سجل الهدف الوحيد لكلوب بروج هانز فاناكن في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة باريس سان جيرمان ولايبزغ الألماني، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث.