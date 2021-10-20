موعد نهائي دوري ابطال اسيا 2021 والهلال يترقب الخصم

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نهائي دوري أبطال اسيا 2021 بعدما نجح الهلال السعودي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أسيا 2021 بعد الفوز على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، تحلم الجماهير السعودية بقدرة الهلال السعودي على التتويج بدوري أبطال أسيا خاصة وأن المنافس لن يكون بالمنافس الشرس خاصة إذا عرفنا أن منافس الهلال في نهائي دوري أبطال أسيا هو فريق كوري والذي يتحدد طرف المباراة النهائية الأخر الأربعاء.

موعد نهائي دوري ابطال اسيا 2021

من المرتقب أن يقام نهائي دوري ابطال اسيا يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2021، ويواجه الهلال السعودي الفائز من مواجهة أولسان هيونداي وبوهانج من كوريا الجنوبية وسنحدد لكم تفاصيل وقت المباراة عقب تحديد الطرف الثاني في مواجهة النهائي الأسيوي.

الهلال السعودي يصل نهائي دوري أبطال أسيا 2021

كان الهلال السعودي قد نجح في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أسيا بعد الفوز على الغريم التقليدي، النصر بهدفين مقابل هدف، وكان موسي ماريجا قد بدأ التهديف للهلال السعودي، بينما نجح أندرسون لاعب النصر في معادلة النتيجة، قبل أن يتمكن سالم الدوسري في النهائية من إحراز هدف رائع للهلال السعودي والفوز الذي جاء في الدقيقة 72 للهلال السعودي.

يذكر أن الفوز الذي حققه الهلال السعودي هو الأمر له على ملعب مرسول بارك في ديربي العاصمة، وكان الهلال قد نجح في الفوز والتأهل على حساب النصر رغم فشله في الفوز عليه في أول ثلاث مباريات.

كانت أول مباراة جمعت الهلال والنصر في ملعب مرسول بارك قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفن لكل فريق، ويبدو أن الهلال يترقب نهائي دوري أبطال أسيا من أجل محاولة الفوز بالبطولة والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ويبدو منافس الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال أسيا متفاوت المستوى خاصة وأن كلا الفريقين من كوريا الجنوبية، ومن المنتظر ان يتلقى الهلال السعودي دعما كبيرا من جانب الجماهير السعودية في المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الهلال واحدا من الفرق التي تحظي بشعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية.