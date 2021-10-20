نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة البايرن ميونخ وبنفيكا اليوم 20 أكتوبر 2021 في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المجانية الناقلة لمباراة البايرن ميونخ وبنفيكا اليوم فى دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث الكثير من الأشخاص على محركات البحث الشهيرة عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البايرن، فى الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك لأن يقومون بمشاهدة هذه المباراة حيث إن النادي الألمانى له الكثير من المشجعين والذين يتطلعون إلى رؤية المبارايات الخاصة بهذا الفريق.

مباراة البايرن ميونخ وبنفيكا

يواجهة مساء اليوم نادى بايرن ميونخ الالمانى نادي نفيكيا البرتغالي فى إطارا مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتتصدر الماكينات الالمانية جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط حيث إستطاع النادي التفوق على برشلونة الاسباني بثلاث اهداف دون رد، بينما استطاع البايرن الفوز على دينامو كييف فى مباراة الجولة الثانية فى المباراة التى انتهت بخمسة اهداف دون رد.

بينما استطاع بنفكيا التفوق على برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الجولة الثانية، ولكن تعادل بنتيجة 1-1 مع دينامو كييف فى الجولة الأولي ليكون رصيد بنفكيا 4 نقاط.

القنوات المجانية المفتوحة للمباراة

ستنقل المباراة علي قناة bein sport hd 3 premium وهي القناة المخصصة لعرض مباريات دروي ابطال أوروبا فى منطقة الوطن العربي ولكن يوجد عدد من القنوات المجانية التي ستذيع هذه المباراة على الاقمار الصناعية المختلفة وهي:

قناة ring bulagrair hd على القمر الصناعي BulgariaSat ويكون تردد هذه القناة 12418 أفقي معامل الترميز 30000.

تعرض المباراة على قناة 1 arena sport على القمر الصناعي البنغاري وتردد القناة 12380، أفقي ومعامل ترميز 3000.

تبث المباراة على قناة sky sport على قمر استرا وتردد القناة 11171 واستقطاب أفقي ومعامل الترميز 22000.

تعرض قناة danz 1 bar المباراة مجاناً على القمر الصناعي استرا ويمكن ضبط اشارة هذه القناة عبر التردد 11171 عمودي ومعامل الترميز 22200.

موعد مباراة البايرن ميونخ وبنفيكا

ستلعب مباراة البايرن ميونخ ونظيرة البرتغالي مساء اليوم الاربعاء 20 أكتوبر فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث المباراة فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون هذه المباراة من المباريات القوية حيث يرغب البايرن فى الحصول على النقاط الثلاث من أجل ضمان التأهل إلى دور السادس عشر من البطولة.