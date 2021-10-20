نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف فى دوري أبطال أوروبا اليوم 20 أكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يعد ذلك من ضمن أكثر القنوات التى يقوم بالبحث عنها مشجعي نادي برشلونة الأسباني وأيضاً محبي ومتابعي دوري أبطال أوروبا، وذلك لأن يحصلون على جميع القنوات المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية والتي تبث هذه المباراة مجاناً وبدون اشتراك شهري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف

يستعد نادى برشلونة الاسباني لمواجهة نظيرة الأوكراني دينامو كييف، فى إطار مباريات الجولة الثالثة فى المجموعة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويأتي نادي برشلونة فى المركز الأخير من جدول ترتيب المجموعة وخاصة بعد خسارته أمام بايرن ميونخ فى مباراة الجولة الأولى، والخسارة من بنفيكا بثلاثة أهداف دون رد.

موعد برشلونة ودينامو كييف

ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر فى تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة وخمسة واربعون بتوقيت مكة المكرمة.

ويرغب برشلونة فى الفوز فى هذه البطولة من أجل أن يصحح أوضاعه والعودة فى المنافسة من أجل الصعود إلى دور السادس عشر من البطولة وخاصة بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين.

بينما يستعد نادى دينامو كييف لتصحيح مساره في البطولة وخاصة بعد أن استطاع التعادل فى المباراة الماضية مع نظيره بنفيكا والصعود إلى المركز الثالث بنقطة واحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف اليوم

سيتم إذاعة المباراة على قناة بين سبورت إتش دي 2 للمشتركين فى القناة، ولكن هناك العديد من القنوات المفتوحة التي ستقوم بإذاعة هذه المباراة مجاناً للمشاهدين، وهذه القنوات هي: