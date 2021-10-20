نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس الأمير tickets.qfa.qa رابط حجز تذاكر مباراة النهائي بين فريقي الريان والسد 49 في المقال التالي

عمر شويل - جدة tickets.qfa.qa رابط حجز تذاكر مباراة النهائي في كاس الأمير في النسخة 49 منها، يقوم المشجعين ومحبي الكرة الخليجية بمتابعة الجمعة الاستثنائية والتي يلتقي فيها الفريقين الأقوى في تاريخ الكرة القطرية، فريقي الريان والسد، وذلك للتعرف على موعد فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر حضور المباراة والتعرف أيضا على الإجراءات الجديدة الواجب اتباعها عند حضور المباراة.

كأس الأمير tickets.qfa.qa رابط حجز تذاكر مباراة النهائي بين فريقي الريان والسد 49

حيث انتهت مباريات نصف نهائي كاس الأمير وتأهل فريقي الريان والسد للمباراة النهائية وسط العددي من التوقعات، حيث يسعى عشاق ومشجعي كل فريق لتوقع الفوز لفريقه، ويتابع المشجعين المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز التذاكر وذلك لحجز مقعد في الملعب الأوليمبي الخاص بنقل المباراة النهائية والتي يتوقع أن تكون مباراة حماسية بامتياز، ويكون الملعب الخاص بالمباراة من الملاعب التي تقام عليها مباريات كاس العالم بقطر 2022 ملعب الثمانة.

مباريات كأس الأمير القطري

من المباريات والبطولات الهامة في الدولة القطرية، حيث تستعد لها جميع الفرق المحلية في قطر كل عام بالعديد من التمرينات والتبديلات اللازمة لما لها من شعبية وأهمية كبيرة بين أوساط الجماهير، وخاصة مشجعي الفرق الأولى في قطر والراغبين في استمرار سيل الانتصارات فيها، وذلك خاصة بعد عودة الموسم الكروي الجديد بعد إيقاف النشاطات الكروية في جميع الدول بسبب انتشار فيروس كرونا، وقد أعلنت وزارة الرياضة العديد من الإجراءات والشروط الخاصة بالحضور في الملاعب القطرية، والتي تعتبر هذه المباراة تجريبية وإعلانية عن مباريات كاس العالم بقطر 2022.

موعد مباراة الريان والسد

اسم المباراة مباراة الريان والسد البطولة مباريات كاس الأمير 2021 الموعد والتوقيت الجمعة 22 أكتوبر 2021 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة. الملعب ملعب الثمانة القنوات الناقلة القطرية الرياضية – قنوات الكأس

تقام المباراة في التوقيتات التالية:

تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الدوحة.

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

كيفية حجز تذاكر مباراة الريان والسد في بطولة كاس الأمير 2021

أعلن السيد عبد الله سلطان الغانم وهو ممثل أمن وسلامة البطولة في اللجنة المحلية في مؤتمر صحفي له أن وزارة الرياضة قد قامت بوضع العديد من الإجراءات اللازمة لحضور المباراة والتي يكون من أهمها الحصول على جرعتي لقاح كرونا والتباعد الاجتماعي وأيضا الالتزام بمعايير وأدبيات التشجيع في الملاعب، وتكون إجراءات حجز التذاكر كالتالي: