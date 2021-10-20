نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قمة أل 7” موعد مباراة العين والوصل في الدوري الإماراتي 2021/10/21 والقنوات الناقلة للقاء في المقال التالي
يستقبل أستاد زعبيل بنادي الوصل موعد مباراة العين والوصل، اليوم الخميس 2021/10/21 في الجولة السابعة من دوري “أدنوك” للمحترفين، وهي قمة الجولة السابعة في المسابقة الأهم في الإمارات تنقل جميع المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي، يدخل الفريقين اللقاء برغبة الفوز خاصة الفريق الضيف نادي العين الذي يرغب في المحافظة على صدارة الدوري، والتي يحتلها الآن برصيد 14 نقطة جمعهم من اللعب 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاءين، سجل مهاجموه 14 هدف وسكنت شباكه 6 أهداف.
بينما الفريق صاحب الملعب والمباراة اليوم فريق الوصل الإماراتي يرغب في الفوز هو الأخر، والدخول في صراع المنافسة على اللقب فالفريق في حالة الفوز سيرتقي في الترتيب ويدخل المربع الذهبي، فهو الآن يحتل المركز أل 7 في الجدول برصيد 9 نقاط، جمعهم من لعب 6 مباريات حقق الانتصار في مباراتين وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.
موعد مباراة العين والوصل اليوم في الدوري
|الموعد
|الدولة
|الرابعة والنصف
|بالتوقيت العالمي جرينتش
|السابعة والنصف
|بتوقيت مكة المكرمة
|الثامنة والنصف
|بتوقيت الإمارات
تصريحات المديرين الفنيين حول المباراة
- البرازيلي “أوديرهيلمان” المدير الفني للوصل، قال خلال المؤتمر الصحفي أن فريقة هزم شباب الأهلي وأوقف سلسلة انتصاراته ونسعى لتكرار ذالك أمام العين المتصدر، وأشاد بفريق العين ووصفة بالفريق المنظم والقوي ولكننا نحتاج للفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط، ودعا جماهير الوصل للمساندة وقال لهم ” جمهور الوصل لا يحتاج إلي دعوة”.
- الأوكراني “سيرجي ريبروف” قال أن تحضيرات الفريق للقاء جرت بشكل اعتيادي كسائر اللقاءات، وقال أن فريق الوصل يتميز بالسرعة والنزعة الهجومية الجيدة، ويضم في صفوفه عدد من اللاعبين الدوليين، ونحن ندرك ما هو المطلوب مننا في المباراة ونسعى للفوز والحصول على نقاط المباراة، وتمنى أن يكون جميع لاعبيه في أتم جاهزية في لقاء الوصل القادم في الدوري.
موعد مباراة العين والوصل والقنوات الناقلة
|المباراة
|الوصل * العين
|البطولة
|الجولة السابعة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الخميس الموافق 2021/10/21 الساعة 18.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت دولة الإمارات
|الملعب
|ملعب نادي الوصل الإماراتي ” أستاد زعبيل”
|القنوات الناقلة
|قناة أبوظبي الرياضية، قنوات دبي الرياضية
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