“قمة أل 7” موعد مباراة العين والوصل في الدوري الإماراتي 2021/10/21 والقنوات الناقلة للقاء

يستقبل أستاد زعبيل بنادي الوصل موعد مباراة العين والوصل، اليوم الخميس 2021/10/21 في الجولة السابعة من دوري “أدنوك” للمحترفين، وهي قمة الجولة السابعة في المسابقة الأهم في الإمارات تنقل جميع المباريات عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي، يدخل الفريقين اللقاء برغبة الفوز خاصة الفريق الضيف نادي العين الذي يرغب في المحافظة على صدارة الدوري، والتي يحتلها الآن برصيد 14 نقطة جمعهم من اللعب 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاءين، سجل مهاجموه 14 هدف وسكنت شباكه 6 أهداف.

بينما الفريق صاحب الملعب والمباراة اليوم فريق الوصل الإماراتي يرغب في الفوز هو الأخر، والدخول في صراع المنافسة على اللقب فالفريق في حالة الفوز سيرتقي في الترتيب ويدخل المربع الذهبي، فهو الآن يحتل المركز أل 7 في الجدول برصيد 9 نقاط، جمعهم من لعب 6 مباريات حقق الانتصار في مباراتين وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.

موعد مباراة العين والوصل اليوم في الدوري