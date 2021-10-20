نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي MUN VS LIV “صلاح في مواجهة رونالدو” والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول القادمة في الجولة التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمر ليج”، والتي ينتظرها مئات الآلاف من الأشخاص حول حول العالم، وهذا لرؤية اللاعبين الأسطوريين كريستيانو رونالدو والملك المصري محمد صلاح في مواجهة بعضهما لأول مرة في الدوري الإنجليزي، وسنتابع معكم مواعيد المباراة في جميع أنحاء الوطن العربي والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة والدوري الإنجليزي، فتابعوا معنا.

موعد مباراة المان يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ونترقب معكم مباراة ليفربول القادمة أمام نظيره المان يونايتد القادمة، والتي ستقام من ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري البريمير ليج، والتي ستقام في المواعيد التالية:

وستقام المباراة في يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

ستقام المباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الساعة الخامسة والنصف مساء 5:30 بتوقيت القاهرة.

الساعة السادسة والنصف 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة السابعة والنصف 7:30 مساء بتوقيت أبو ظبي بالإمارات.

ستقام في الساعة الرابعة والنصف عصرا 4:30 بتوقيت المغرب.

وستقام المباراة على ملعب الشياطين الحمر “المان يونايتد” على ملعب الأولد ترافوررد، والذي يعتبر واحد من أعرق الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيعطي الأفضلية للمان يونايتد في ملعبه وبين جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والمان يونايتد القادمة

وقد تعرفنا معكم على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، وستذاع المباراة على قناة من سلسلة القنوات الرياضية الشهيرة القطرية “بي ان سبورت”، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم 2021/2022، حيث ستذاع المباراة على القناة التالية:

آخر أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز 2021 البريمير ليج

ونتابع معكم كافة الأخبار المتعلقة بالدوري الإنجليزي، حيث انتهت مباريات الجولة الثامنة الماضية بالنتائج التالية:

5-0 لصالح ليفربول أمام واتفورد.

فوز ساوثهامبتون 1-0 أمام ليدز يونايتد.

التعادل السلبي 0-0 بين نورويتش وبرايتون.

فوز وولفرهامبتون 3-2 على أستون فيلا.

خسارة المان يونايتد أمام ليستر سيتي بنتيجة 2-4.

فوز مان سيتي على بيرنلي بنتيجة 0-2.

فوز متصدر الدوري الإنجليزي الحالي “تشيلسي” على بريتنفورد 0-1.

خسارة إيفرتون أمام وست هام 0-1.

فوز توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 2-3.

التعادل الإيجابي 2-2 بين أرسنال وكريستال بالاس.

ترتيب دوري البريمير ليج 2021

وقد انتهت الجولة الماضية بتصدر تشيلسي الدوري، ويليه نادي ليفربول في المركز الثاني، ويحتل المركز الثالث نادي المان سيتي.