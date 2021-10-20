“النمور تواجه الليوث” موعد مباراة الاتحاد والشباب القادمة الجمعة 2021/10/22 القناة الناقلة والتشكيل

تتجه أنظار الجماهير السعودية إلي ملعب الجوهرة المشعة الجمعة القادمة 2021/10/22، لمتابعة موعد مباراة الاتحاد والشباب في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022، تنقل جميع المباريات عبر قنوات ssc الرياضية الجديدة، اللقاء القادم تحدي جديد وقوي لأصحاب الصدارة النمور السعودية نادي الاتحاد، الذي يسعى إلي الحصول على اللقب الغائب منذ زمن كبير، ووجدت ضالتها في اللاعبين المتميزين هذا الموسم بقيادة الصخرة حجازي، الفريق في المقدمة برصيد 17 نقطة من لعب 8 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر في واحدة، بينما فريق الشباب في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات وتعادل في مثلهما وخسر في مباراتين.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري

17.00 “بالتوقيت العالمي”.

19.00 “بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا”.

20.00 “بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، الأردن”.

21.00 ” بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

القنوات الناقلة مباراة أتحاد جدة ضد الشباب

كما هو معروف تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة قنوات ssc الجديدة المجانية بتقنية sd والمشفرة بتقنية hd، وقمة الجولة التاسعة لم يتحدد القناة التي ستنقل عليها حتى اللحظة، وسنوافيكم بها وبمعلق اللقاء فور الإعلان عنهم.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الشباب

حراسة المرمى :- ماسيلو جروهي.

خط الدفاع :- حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمرو هوسوي، سعود عبد الحميد.

وسط الميدان :- كريم الأحمدي، رودريجز، عبد الإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد.

الهجوم :- رومارينيو.

التشكيل المتوقع للشباب أمام الاتحاد

حراسة المرمى :- فواز القرني.

خط الدفاع :- متعب الحربي، أحمد شراحيلي، إيغور، فواز الصقور.

وسط الميدان :- حسين القحطاني، بانيجا، تركي العمار، هاتان باهيري، كارلوس جونيور.

الهجوم :- اوديون إيجالو.

أرقام وإحصائيات حول مباراة الاتحاد والشباب

التقى الفريقين قبل هذه المباراة في 89 مباراة في الدوري. حقق الاتحاد الفوز على الشباب في 28 مباراة. فاز الاتحاد على الشباب في 28 مباراة أيضاً. حسم التعادل نتيجة 33 مباراة جمعت الفريقين في الدوري. أكبر فوز للاتحاد على الشباب عام 1997 بنتيجة 7-4. أكبر فوز للشباب على الاتحاد عام 1999 بنتيجة 5-3. أكثر اللاعبين تهديفاً لفريق الشباب في مرمى الاتحاد نايف مرزوق 11 هدف. أكثر اللاعبين تهديفاً للاتحاد في مرمى الشباب هو اللاعب محمد سويد برصيد 8 أهداف. أخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي وفاز الاتحاد 2-1.

موعد مباراة الاتحاد والشباب القادمة