محمد صلاح يحطم رقما تاريخيا مع ليفربول

محمد صلاح يحطم رقما تاريخيا مع ليفربولحطم النجم المصري محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا مع فريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الليلة الماضية.

وأفاد موقع "ذيس إي أنفيلد" المتخصص بأخبار ليفربول، بأن صلاح رفع رصيده مع ليفربول على صعيد دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفا، ليتفوق على قائد الفريق السابق ستيفين جيرارد، صاحب الـ30 هدفا.

وبهذا أصبح "الفرعون المصري" أكثر مَن سجل بالبطولة الأوروبية في تاريخ ليفربول.

وسجل جيرارد، 21 هدفا في دوري الأبطال، وأضاف إليها 9 أهداف في الأدوار التمهيدية، 7 منها في الموسم ‪2005-2006‬، عندما خاض ليفربول 3 أدوار تمهيدية، بعدما حل خامسا في الدوري الإنجليزي في الموسم السابق.

وفاز ليفربول الليلة الماضية على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ونجح صلاح بتسجيل هدفين في المباراة، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 8 و78، وسجل زميله الغيني، نابي كيتا، الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الـ13

