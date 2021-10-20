ittihadclub.makani.com.sa رابط حجز تذاكر مباريات فريق الاتحاد السعودي عبر المنصة الإلكترونية للتذاكر لخوض، حيث يقوم جمهور ومشجعي فريقي الاتحاد والشباب بالحجز الإلكتروني لحضور المباراة في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان التي يتابعها ملايين المشجعين في جميع أرجاء المملكة.

ittihadclub.makani.com.sa رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والشباب عبر منصة مكاني الإلكترونية

وقد قامت وزارة الرياضة بالمملكة بإتاحة عودة المباريات المؤجلة والاستمرار من جديد في النشاط الرياضي السعودي، وبدأت الوزارة بشكل تدريجي السماح للجماهير بحضور تلك المباريات للتشجيع حيث قامت في البداية بالسماح بأعداد محدودة وفق المعايير المخصصة كإجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كرونا، وبعد نجاح الحضور الأول للجماهير بالملاعب قامت السلطات المسؤولة عن كل ملعب برفع أعداد التذاكر المسموح بها في كل مباراة وسمحت بالحجز الإلكتروني عبر منصة مخصصة لحجز التذاكر.

كلاسيكو الاتحاد والشباب

يقوم فريق الشباب باللعب على أرض نظيره فريق الاتحاد السعودي وسط مباراة حماسية كبيرة، حيث تأتي مباراة الجمعة ضمن الجولة التاسعة من مبريات دوري الأمير محمد بن سلمان 1443 والتي تتنافس فيها الفرق بالموسم الحماسي الجديد للفوز بكأس الأمير.

المباراة مباراة الشباب والاتحاد البطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت الجمعة 22 أكتوبر 2021 الملعب ملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة مجموعة قنوات SSc

وقد قام العميد عبر حسابه على تويتر بالإعلان عن طرح عدد كبير من التذاكر عبر المنصة الخاصة بالنادي على مكاني، حيث يبدا الحجز الإلكتروني للتذاكر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية عبر منصة مكاني المخصصة لفريق الاتحاد السعودي، ويستمر الحجز متاحا حتى صباح الخميس أو حتى نفاذ كمية التذاكر المطروحة للمباراة الحماسية الكبيرة. وكشف الاتحاد آلية الحصول على تذكرة الكلاسيكو، موضحًا: «تقرر أن يتم طرح تذاكر لقاء الاتحاد والشباب ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة الخامسة من مساء اليوم».

خطوات حجز تذاكر مباراة الشباب والاتحاد