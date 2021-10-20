وصول شعلة الالعاب الاولومبية الشتوية إلى الصين

وصول شعلة الالعاب الاولومبية الشتوية إلى الصينوصلت شعلة دورة ألعاب بكين الاولمبية الشتوية 2022 الى العاصمة الصينية بكين صباح اليوم الاربعاء بعد نقلها جوا من العاصمة اليونانية أثينا.

وذكرت وسائل اعلام صينية في تقارير صحفية انه اقيم حفل ترحيب رسمي في برج بكين الأولمبي الواقع بالقرب من استاد (عش الطائر) الوطني حيث ستوضع الشعلة هناك.

وأضافت ان دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ال24 والتي سيشارك فيها نحو 2900 رياضي من 85 دولة ستقام في الفترة من الرابع حتى ال20 من فبراير القادم تليها دورة الألعاب البارالمبية اذ ستكون العاصمة الصينية اول مدينة تستضيف الألعاب الشتوية والصيفية معا.

وفي هذا الصدد قال نائب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة تشانغ جياندونغ في تصريح صحفي ان التتابع التقليدي للشعلة سيجري من الثاني حتى الرابع من فبراير القادم على مواقع المباريات بمشاركة حوالى 1200 حامل للشعلة بالاضافة الى التتابع عبر الانترنت.

وتنظم الصين هذه الدورة بعد اولمبياد طوكيو في ظل استمرار جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتي استطاعت السيطرة والقضاء عليها باستثناء بعض البؤر المتفرقة في البلاد اثر تطبيقها للاجراءات الاكثر صرامة بالعالم وخاصة في العاصمة بكين.

وسيقتصر حضور مباريات الدورة الاولمبية على الجماهير الصينية والاشخاص الذين يعيشون او يقيمون في الصين بسبب الجائحة وسيستثنى الرياضيون المشاركون المطعمون تطعيما كاملا من الحجر الصحي فيما سيخضع من لم يتلق اللقاح لحجر صحي مدته 21 يوما عند وصولهم.

وتحضيرا لهذا العرس الرياضي المنتظر قامت الصين ببناء منشآت رياضية جديدة فيما اعتمدت منشآت اخرى قامت ببنائها قبل استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008.

وستقسم ألعاب 2022 بين ثلاث مدن رئيسية هي بكين ويانتشي وتشانتشايكاو والتي تبعد قرابة 180 كيلومترا شمال غرب العاصمة وسيربط القطار السريع بين تلك المناطق الثلاث.

وأوقدت الشعلة الاولمبية امس الاول الاثنين في مراسم اضاءة تقليدية بمسقط رأس دورة الالعاب في (أولمبيا القديمة) غرب اليونان وتم تسليمها امس الثلاثاء لمنظمي دورة ألعاب بكين الاولمبية الشتوية 2022 في استاد (باناثينايكو) في أثينا.